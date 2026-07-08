Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 8.07 (WIDEO)

W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (środa 8.07):

2026-07-08: Polska – Turcja 1:3 (25:27, 25:20, 19:25, 19:25)

2026-07-08: Belgia – Dominikana 3:2 (25:19, 25:20, 14:25, 24:26, 15:12)

2026-07-08: Tajlandia – USA (środa, godzina 8.30)

2026-07-08: Ukraina – Włochy (środa, godzina 11.00)

2026-07-08: Japonia – Brazylia (środa, godzina 12.2o)

2026-07-08: Francja – Holandia (środa, godzina 13.00)

2026-07-08: Chiny – Kanada (środa, godzina 14.30)

2026-07-08: Czechy – Niemcy (środa, godzina 16.30)

2026-07-08: Serbia – Bułgaria (środa, godzina 20.00).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport