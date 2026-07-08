Liga Narodów siatkarek: Polska - USA. Relacja live i wynik na żywo

Polki mają na koncie sześć zwycięstw oraz trzy porażki i nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego, w którym zagra siedem najlepszych zespołów z fazy zasadniczej oraz Chiny jako gospodarz.

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W środowym meczu Polki przegrały z Turczynkami 1:3.

- Rozegraliśmy dwa dobre sety, Turczynki później poradziły sobie ze swoimi problemami. W trzecim i czwartym secie pokazały nam znacznie więcej jakości, odnajdując większy balans, popełniając mniej błędów, kontrolując piłkę. Nad czym pracowaliśmy w ostatnich dniach, coś co jest bardzo ważne w takich meczach, to nasz system blok-obrona, również sytuacje po trudnym przyjęciu. Zdarza nam się mieć duże problemy w takich sytuacjach, szczególnie, gdy przeciwnik bardzo dobrze przyjmuje i staramy się być bardziej efektywni. Zauważyłem też, że siła ich ataku była trudna do skontrolowania dla naszego bloku. Musimy szukać różnych rozwiązań od naszych środkowych, jakiejś dobrej komunikacji. To może być dla nas przewaga. Stale musimy rosnąć jako zespół, adaptować się do tego poziomu - powiedział szkoleniowiec polskiej kadry Stefano Lavarini.

W czwartek biało-czerwone zmierzą się ze Amerykankami, w piątek - z Brazylijkami, a w niedzielę - na zakończenie turnieju w Osace - z ekipą gospodarzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - USA na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 6.00.

BS, Polsat Sport