Liga Narodów siatkarek: Chiny - Kanada. Relacja live i wynik na żywo

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

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Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Relacja na żywo i wynik meczu Chiny - Kanada w środę 8 lipca o godzinie 14.30 na Polsatsport.pl.

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