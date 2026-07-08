Marian Kmita: Anioł o brudnej twarzy

Trudno ich winić, bo nie tylko piłkarski świat nie wyobraża sobie Wielkiego Lionela na kolanach. Tego nie są w stanie zobaczyć w głowie ani Argentyńczycy, ani ich rywale, ani nawet sędziowie.

Tajemnicę tego stanu rzeczy opisał już w 2016 roku, w swej znakomitej książce, Jonathan Wilson, analizując piłkarską historię Argentyny. Opasłe dzieło nosi znamienny tytuł – "Angels With Dirty Faces" i kilka ostatnich rozdziałów jest wprost poświęcone zjawisku Leo Messiego. Wilson analizuje kult Messiego, jako naturalną konsekwencję powszechnego uwielbienia Diego Maradony, a samego Leo jako kontynuatora tej - nie tylko argentyńskiej - religii. Trudno temu zaprzeczyć przez historię Messiego - jego dziecięce i młodzieńcze fascynacje krążą dookoła Diego. Nie zmienia to faktu, że Maradona dość wcześnie dostrzegł niebezpieczeństwa wynikające z dominacji talentu Messiego nad otoczeniem. W rozdziale "Messi i Mesjasz" Wilson pisze tak: "We wrześniu 2008 Maradona ostro skrytykował gracza Barcelony… Czasami – powiedział – Messi gra tylko dla Messiego. Dla Klubu Sportowego Messi. Gdyby grał bardziej z Aguero czy Riquelme, rywale mieliby dużo więcej zmartwień. Meczów nie wygrywa się, atakując za każdym razem, gdy ma się piłkę, ale wiedząc, co z nią zrobić".

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Oczywiście ta surowa recenzja Maradony to zamierzchła przeszłość w karierze Messiego, ale przez całe lata, a może i nawet całą następną dekadę, coś w tej ocenie było prawdziwego. Zdobywając mistrzostwo świata w Katarze, niewątpliwie Messi dokonał spełnienia swoich największych ambicji, ale jednocześnie – bez złych intencji – przybił pieczęć nad certyfikatem swojej wyjątkowości. I w odróżnieniu od Cristiano Ronaldo, naprawdę nie ma już nic więcej do udowodnienia na piłkarskim placu. Po co zatem jeszcze ściga się na boisku i pobija kolejne rekordy mundialowych wszech czasów?

Ano dlatego, że jak każda gwiazda pop kultury, a tą jest - ma kłopot z zejściem ze sceny, bo coś, albo ktoś mu na to wciąż nie pozwala. A to Naród, a to świat, a to trener Lionel Scaloni. Wciąż coś musi. Stąd pewnie rzewny płacz gwiazdora po wczorajszym horrorze, bo znalazł się w matni, z której nie ma dla niego dobrego wyjścia. Jest w tym coś nienormalnego – tak jak w wielkiej fecie Argentyńczyków po wczorajszym pokonaniu Egiptu i wielominutowym podrzucaniu Messiego do góry i noszeniu go na barana dookoła boiska. A przecież nie chodzi o kolejny mistrzowski tytuł, a ledwie awans do ćwierćfinału. W to wariactwo wpisują się wszyscy, nawet sędziowie, którzy – jak w meczu z Austrią – nie chcą pokazywać Messiemu czerwonych kartek po jego brutalnych faulach, a reagują gwizdkiem na każde dotknięcie gwiazdora i jego kolegów, dyktując rzuty karne szybko i bez specjalnych rozterek. Widać to było także wczoraj przy nieuznanej drugiej bramce dla Egiptu.

I najważniejsze, choć zabrzmi to bluźnierczo – twierdzę, że Messi, tak samo jak Ronaldo w Portugalii czy De Bruyne w Belgii, jest obciążeniem dla swojej drużyny. Obciążeniem, z którym nikt sobie nie radzi, bo nikt nie ma odwagi zdjąć go z boiska, gdy mu nie idzie.

I nawet nie chodzi o przestrzelane regularnie rzuty karne, które deprymują drużynę, ale podawanie piłki tylko do jednego zawodnika. Łato to rozczytać i sparaliżować Argentyńczyków. Zrobili to przesympatyczni chłopcy z Cabo Verde, zrobili wczoraj waleczni i mądrzy Egipcjanie. A przecież Argentyna ruszyła do odrabiania strat dopiero wtedy, gdy do boju Scaloni wysłał Gonzaleza i Lautaro Martineza – współautora dwóch bramek. Czyli ktoś jeszcze w tej drużynie potrafi dobrze grać w piłkę, bo co jak co, ale dobrych piłkarzy ten kraj potrafił produkować na skalę więcej niż masową. Tak było zawsze. I w czasach Alfredo Di Stefano, i Mario Kempesa i Diego Maradony. Zatem pozwólmy Lionelowi Messiemu odpocząć na pomniku, na który już dawno zasłużył. Niech argentyński Anioł, z ulgą i czystą twarzą, w końcu uleci do piłkarskiego nieba, zanim ktoś mocniejszy od Egiptu popsuje mu humor na wieki.