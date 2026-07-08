ME U18 siatkarek. Polska - Belgia. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzem będą Litwa i Łotwa. W turnieju gra szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi Joanna Staniucha-Szczurek, swoje mecze rozgrywa w Rydze. W pierwszym meczu w Olympic Sport Centre Sport Hall zmierzyła się z Łotwą i wygrała 3:1. Drugie spotkanie przyniosło wygraną 3:1 z Hiszpanią. Kolejne spotkania przyniosły jednak porażki - 0:3 z Turcją i 0:3 z Włochami. W spotkaniu z reprezentacją Czech Polki wygrały 3:0. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Islandią. W drugiej grupie, która swoje mecze rozpoczyna w miejscowości Szawle na Litwie, będą grały Bułgaria, Niemcy, Węgry, Holandia, Finlandia, Grecja, Francja oraz Litwa.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Belgia we wtorek 8 lipca o godzinie 11.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport