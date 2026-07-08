Minister skrytykował decyzję MKOl-u. "Nie zmienia obowiązujących rekomendacji"

MKOl oficjalnie poinformował we wtorek, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu RKO, która obowiązywała od 12 października 2023 roku. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach.

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"Stanowczo potępiam decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności również w obszarze sportu międzynarodowego" - napisał Rutnicki na platformie X.

MKOl zalecił także światowym federacjom sportowym prowadzącym kwalifikacje do igrzysk Los Angeles 2028 zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych.

MKOl nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie".

"Decyzja MKOl nie zmienia obowiązujących rekomendacji dotyczących zakazu udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski pod symbolami narodowymi" - dodał minister sportu.

Działanie MKOl wzbudziło również sprzeciw w innych krajach. Litewska minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popoviene zapowiedziała, że będzie dążyć do podjęcia tej kwestii na forum Unii Europejskiej.

PAP