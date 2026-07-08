Mistrzowie w opałach. "Oni ich zatrzymają"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Mamy burzę po meczu Egiptu z Argentyną (2:3). Pojawiły się oskarżenia ze strony przegranych, że to wszystko było ustawione.

Arkadiusz Radomski, były reprezentant Polski: To nieprawda, absolutnie się z tym nie zgadzam. W tych dwóch spornych sytuacjach w polu karnym nie widziałem faulu. A bramka dla Egiptu też została słusznie skasowana, bo cała akcja zaczęła się od faulu. Przepisy są takie, że sędzia musiał do tego wrócić. Egipt sam sobie winny. Przy 2:0 miał ułożony mecz i nie wiem, co się stało, że przy tak słabo grającej Argentynie tego nie utrzymali. Przyznam, że ja w pewnym momencie straciłam nadzieję, że Argentyna się podniesie.

Messi znów to zrobił.

Tak chyba trzeba powiedzieć. Widać było, że się zdenerwował, że jeszcze mocniej przycisnął. Było w nim pewnie sporo takiej sportowej złości po zmarnowaniu tego karnego.

Trudno jednak uwierzyć w końcowy triumf Argentyny patrząc na to z kim i jak grają.

Zgadzam się. Dotąd Argentyna nie grała z nikim konkretnym. Miała łatwą grupę, a ci ostatni rywale, jak Cabo Verde i Egipt, to też przecież żadne wielkie potęgi. Teraz też mają łatwą przeszkodę, bo jakoś nie widzę Szwajcarów w roli tych, którzy zatrzymają Argentynę. Jednak na półfinale może się ten marsz obrońców tytułu zakończyć. To może być ten ich pierwszy raz, kiedy rywale ich zatrzymają. I nie ma znaczenie, czy to będzie Anglia czy Norwegia. Choć ja mam faworyta.

Kogo?

Norwegów. Uważam, że Anglicy nie pokazali dotąd aż tak dobrego futbolu, jak Norwegowie. Anglicy mają indywidualności, są solidni, ale Norwegia też ma gwiazdy i ma kolektyw. Jeden walczy za drugiego. Jeśli Anglicy pokażą cały swój ukryty potencjał, to będzie zacięty bój o półfinał, a jeśli nie, to Norwegia pójdzie dalej i być może zatrzyma Argentynę.

Norwegia faktycznie mocno zaskakuje. Przed meczem z Brazylią mówiło się, że "canarhinios" grając po ziemi, rozbiją spokojnie ten zespół, bo nie ma on za wiele do zaproponowania poza centymetrami i fizycznością.

Nie wiem, kto to powiedział, ale ja nie miałem takiego przeświadczenia. Brazylia nic w tym turnieju nie pokazała, wiedziałem, że Norwegia da sobie z nią radę.

Czyli Norwegia wygrywa z Anglią, Argentyna ze Szwajcarią, a co z Hiszpanią w meczu z Belgią?

Hiszpania będzie górą. Tu nie ma innej opcji, choć ten ostatni mecz Hiszpanów był słaby. Mieli przewagę, było widać, że są lepsi od Portugalii, ale długo nie potrafili tego przełożyć na bramki. Zasadniczo ta drużyna gra jednak dobry, intensywny futbol. Podchodzą wysoko, chcą atakować i mam nadzieję, że to zostanie nagrodzone półfinałem. Belgowie mają dobrych piłkarzy, fajnie odwrócili losy spotkania z Senegalem, ale to jednak nie ten kaliber, co Hiszpania.

Zostało nam spotkanie Francji z Marokiem.

I jak dla mnie, to też mecz z wyraźnym faworytem. Maroko jest bardzo dobre, ale to też nie ta półka, co Francja. Oni się postawią Francji, bo mają dużo jakości. Na pewno będą też atakować i grać wysoko, bo taki mają styl. Problem w tym, że drużyna, która pójdzie z Francją na wymianę i zagra w taki bardzo otwarty sposób, może za to mocno zapłacić. Dobrze się Marokańczyków ogląda, ale jednak stawiam na Francję.

To mamy półfinałowe pary.

I tylko szkoda, że jedna z nich, to taki przedwczesny finał, bo tym będzie dla mnie mecz Francji z Hiszpanią. To dwa najlepsze zespoły na tym mundialu. Jeden z pary Norwegia – Argentyna będzie miał wielkie szczęście.