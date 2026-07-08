Organizatorzy Wimbledonu nie mieli litości! Hurkacz ukarany

W zaktualizowanym raporcie kar pojawiło się nazwisko Hurkacza. Grzywna w wysokości 7500 dolarów (około 28 tysięcy złotych) to konsekwencja użycia niecenzuralnego słowa podczas meczu trzeciej rundy przeciwko Tommy'emu Paulowi. Po niewymuszonym błędzie Wrocławianin użył wulgaryzmu, co spotkało się z natychmiastową reakcją arbitra głównego, który udzielił mu ostrzeżenia.

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Mimo wspomnianego incydentu 29-latek wygrał starcie z Amerykaninem 4:6, 7:6 (5), 7:5, 6:2 i awansował do 1/8 finału, gdzie jego przeciwnikiem był Jan-Lennard Struff. Spotkanie to nie zostało rozegrane do końca. W decydującym, piątym secie, przy stanie 4:2 dla reprezentanta Niemiec, Polak z powodu problemów zdrowotnych musiał poddać mecz. Przyczyną przedwczesnego zakończenia meczu był uraz mięśniowy, uniemożliwiający mu kontynuowanie rywalizacji.

Nałożona przez organizatorów grzywna zostanie odliczona od puli, którą Hurkacz zagwarantował sobie dzięki osiągnięciu czwartej rundy. Za dotarcie do tej fazy przewidziano nagrodę w wysokości 300 tysięcy funtów, czyli około 1,5 miliona złotych brutto.

Kwota 7500 dolarów należy do najwyższych na opublikowanej liście, jednak identycznymi karami finansowymi objęto w tej edycji również kilku innych graczy, w tym między innymi Novaka Djokovicia, Thanasiego Kokkinakisa, Corentina Mouteta czy Damira Dzumhura.

ŁO, Polsat Sport