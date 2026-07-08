Pia Skrzyszowska na fali rekordów. W piątek sprawdzian z najlepszymi świata w Monako

Ostatnie tygodnie są dla mistrzyni Europy niezwykle udane. Po bardzo solidnym początku sezonu forma 25-letniej zawodniczki wyraźnie eksplodowała. W mityngu w Nancy Skrzyszowska uzyskała znakomity czas 12,44 s, poprawiając rekord zawodów aż o prawie trzy dziesiąte sekundy. To najlepszy wynik Polki od blisko dwóch lat.

– Bardzo się cieszę z tego biegu. Czułam, że jestem dobrze przygotowana i że w końcu mogę pokazać to, co od dłuższego czasu było na treningach. To był naprawdę dobry start i mam nadzieję, że to dopiero początek – mówi Pia Skrzyszowska.

Polka podkreśla, że równie ważny jak sam rezultat jest sposób, w jaki pokonuje kolejne biegi. – Najbardziej cieszy mnie to, że znowu mam dużą radość z biegania. Czuję, że wszystko zaczyna się układać i wiem, że mogę biegać jeszcze szybciej. Zbliżam się do rekordu życiowego i mam nadzieję, że niedługo on się pojawi. To daje mi ogromną motywację przed kolejnymi startami – dodaje.

A najbliższym będzie piątkowy mityng Diamentowej Ligi w Monako, czyli jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sezonu lekkoatletycznego z udziałem gwiazd światowej lekkiej atletyki. Dla Skrzyszowskiej będzie to doskonała okazja, by po raz kolejny sprawdzić się na tle światowej elity. – Lubię rywalizować z najlepszymi. Takie biegi najbardziej rozwijają i pokazują, w którym miejscu naprawdę się jest. Właśnie takich startów potrzebuję – podkreśla polska medalistka tegorocznych halowych mistrzostw świata w Toruniu. W Monako jej rywalkami będą m.in. mistrzyni olimpijska z Paryża Amerykanka Masai Russell, szwajcarska mistrzyni świata z Tokio Ditaji Kambundji czy szybka Holenderka Nadine Visser.

Na kilka dni przed mityngiem w Monako Skrzyszowska otrzymała także kolejne ważne wyróżnienie poza bieżnią. Polski Związek Lekkiej Atletyki zgłosił ją jako kandydatkę do Komisji Zawodniczej European Athletics. To organ reprezentujący interesy lekkoatletów z całej Europy i współpracujący z władzami federacji przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących środowiska sportowego.

– To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że zostałam obdarzona takim zaufaniem. Jeśli zawodnicy wybiorą mnie do komisji, chciałabym wykorzystać swoje doświadczenia i zrobić coś dobrego dla całego środowiska lekkoatletycznego w Europie – podkreśla Skrzyszowska. Wybory odbędą się podczas sierpniowych mistrzostw Europy w Birmingham.

Piątkowy start w Monako będzie kolejnym ważnym etapem przygotowań do najważniejszych imprez sezonu, w tym tej najważniejszej, czyli mistrzostw Starego Kontynentu. Impreza rozpocznie się na stadionie Ludwika II po godz. 18, a start Skrzyszowskiej na 100 metrów przez płotki zaplanowano na godz. 20.49.

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Monako w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Informacja prasowa