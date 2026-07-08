Za świetną formę, którą w ostatnich miesiącach dysponuje Kostjuk, odpowiada Sandra Zaniewska. Ich współpraca trwa od trzech lat. Sama Ukrainka bardzo chwali swoją trenerkę i często podkreśla, że Polka wyciągnęła ją z kryzysu - nie tylko sportowego, ale również mentalnego.

Dla 24-latki będzie to drugi wielkoszlemowy półfinał w karierze. W poprzedniej rundzie pokonała w dwóch setach Jasmine Paolini - finalistkę tego turnieju z 2024 roku - 6:3, 6:2.

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Jej rywalką w walce o finał Wimbledonu będzie Linda Noskova. Dwunasta zawodniczka rankingu WTA pokonała w swoim ćwierćfinale Elise Mertens 6:3, 7:5.

Zarówno Czeszka, jak i Ukrainka mają szansę na wyprzedzenie w światowym rankingu ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu Igi Świątek. Potrzebują do tego jednak zwycięstwa w całym turnieju.

W drugim półfinale zmierzą się Coco Gauff oraz Karolina Muchova.

Gdzie obejrzeć półfinał Wimbledonu? Marta Kostjuk - Linda Noskova

Spotkanie Marta Kostjuk - Linda Noskova odbędzie się w czwartek, 9 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Tenisistki wejdą na kort centralny tuż po meczu Coco Gauff z Karoliną Muchovą, a więc około godziny 16:00.

ŁO, Polsat Sport