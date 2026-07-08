Polka otarła się o półfinał Wimbledonu. Oto co teraz zamierza. "Z dala od kortów"

Jakub ŻelepieńTenis

Katarzyna Piter dotarła do ćwierćfinału deblowego turnieju na Wimbledonie. Polka, grająca w parze z Anną Siskovą, musiała uznać wyższość świetnie dysponowanych Gabrieli Dabrowskiej i Luisy Stefani. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem nasza tenisistka zdradziła, jakie ma plany na najbliższy czas.

Kobieta w bejsbolówce i różowej marynarce udziela wywiadu do mikrofonu z logo Polsat Sport.
fot. Polsat Sport
Katarzyna Piter zadowolona z wyniku osiągniętego na Wimbledonie

Piter i Siskova wygrały na Wimbledonie trzy mecze. Tylko jeden zakończył się w dwóch setach. Dwa pozostałe wymagały rozegrania trzech zaciętych partii.

 

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- Byłyśmy z Anną silne mentalnie. Zawsze wierzyłam do końca, że jesteśmy w stanie odwrócić losy spotkań. Ryzykowałyśmy i to popłacało - powiedziała Piter.


W ćwierćfinale rywalki okazały się jednak zbyt silne. Dabrowski i Stefani wygrały 6:1, 6:2.


- Grały bardzo dobrze, widać, że są zgraną parą. Mają swoje taktyczne rytuały i to było widać na korcie. Nie miały żadnego słabszego momentu. W którymkolwiek kierunku grałam, tam były nasze rywalki. Były po prostu lepsze, trzeba im to oddać - podsumowała Polka.


Pomimo odpadnięcia z turnieju, Piter jest zadowolona z postawy swojej i Siskovej.


- Gramy dopiero drugi turniej ze sobą, jestem zadowolona z tego wyniku. Czerpałam sporo radości z czasu spędzonego na korcie. Przed nami kolejne zawody, ale najpierw chcę trochę poświętować nasze osiągnięcie. To świetny wynik i powinniśmy się z niego cieszyć - przyznała Piter.


Prowadzący wywiad Tomasz Lorek dopytał, jakie są plany tenisistki na najbliższe dni.


- Na pewno będę świętować sukces z dala od kortów. Może pójdziemy z chłopakiem na jakiś musical w Londynie. Chcemy cieszyć się sobą i wspólnym czasem - odparła zawodniczka.


Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

 

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