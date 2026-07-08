Polki z pierwszym zwycięstwem na ME! Deklasacja w trzecim secie

Polskie siatkarki na inaugurację ME U22 przegrały z Włochami 2:3. Portugalia w swym pierwszym meczu uległa 1:3 Serbii.

Drugie starcie Biało-Czerwone rozpoczęły pozytywnie. Bardzo szybko wyszły na prowadzenie i - choć ich gra chwilami falowała - nie oddały go już do końca pierwszego seta. W samej końcówce zdobyły kolejną serię punktową i wygrały premierową odsłonę 25:18.

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Druga i trzecia partia również należały do podopiecznych Miłosza Majki. Rywalki chwilami trzymały się bardzo blisko Polek, jednak w końcówkach to Biało-Czerwone potrafiły zachować nerwy na wodzy i rozstrzygać trudne sytuacje na swoją korzyść. W ostatniej partii różnica była już bardzo wyraźna - w pewnym momencie reprezentantki Polski prowadziły aż 22:13! Po 90 minutach gry wygrały cały mecz 3:0.

W kolejnym meczu polskie siatkarki zmierzą się z Serbkami.

Mistrzostwa Europy U22 rozgrywane są w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, jest Haga.

Mistrzostwa Europy U22 w piłce siatkowej kobiet są rozgrywane od 2022 roku. Obie dotychczasowe edycje wygrała reprezentacja Włoch (2022, 2024), a kolejność czołówki w obu turniejach była identyczna - srebro dla Serbii, brąz dla Turcji, a Polki na czwartym miejscu.

Polska - Portugalia 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)

KP, Polsat Sport