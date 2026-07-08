Prowadziły, ale nie dowoziły... Bolesna porażka polskich siatkarek w mistrzostwach Europy

W premierowej partii długo inicjatywę miały Polki. Odskoczyły rywalkom na pięć oczek (14:9), później prowadziły jeszcze 17:12, ale roztrwoniły tę przewagę. Belgijki odrobiły straty (18:18), a następnie wygrały serię akcji od stanu 20:20 i po ataku Any Van den Spiegel miały piłkę setową (20:24). Polskie siatkarki obroniły się w trzech akcjach, ale w kolejnej popełniły błąd i przegrały 23:25.

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Powtórkę tej historii obejrzeliśmy w drugim secie. Polskie siatkarki wypracowały sobie solidną zaliczkę (11:7, 15:10), ale przeciwniczki zniwelowały tę różnicę (20:20). Końcówka seta znów dla Belgijek, które punktowymi blokami zdobyły dwa ostatnie punkty seta (23:25).

Polki udanie rozpoczęły również trzecią odsłonę (7:4), tym razem jednak belgijskie siatkarki szybciej przejęły inicjatywę (10:12, 15:19). Biało-czerwone w końcówce goniły wynik (21:22), ale rywalki utrzymały przewagę, kończąc to spotkanie blokiem (22:25).

Najwięcej punktów: Klaudia Bladocha (14), Dominika Mrożek (14) – Polska; Ella Joosen (13), Ayiana Hall (12), Ana Van den Spiegel (10) – Belgia. Polki lepiej punktowały zagrywką (8-2), ale ustępowały rywalkom w bloku (3-8) i popełniły więcej błędów własnych. Za najlepsze siatkarki meczu uznane zostały Klaudia Bladocha (Polska) oraz Lotte Vandeven (Belgia).

Reprezentacja Polski we wcześniejszych meczach turnieju odniosła trzy zwycięstwa (3:1 z Łotwą, 3:1 z Hiszpanią, 3:0 z Czechami) i poniosła dwie porażki (0:3 z Turcją, 0:3 z Włochami). Na zakończenie fazy grupowej zmierzy się z Islandią. Polki nie mają już szans na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w tabeli, premiowanych awansem do półfinału.

Polska – Belgia 0:3 (23:25, 23:25, 22:25)



Polska: Jagna Grosicka, Klaudia Bladocha, Alicja Koprowska, Dominika Mrożek, Marlena Kwolek, Nadia Grochowska – Zuzanna Szymczyk (libero) oraz Elżbieta Czerwonka. Trener: Joanna Staniucha-Szczurek.

Belgia: Lotte Vandeven, Ana Van den Spiegel, Ella Joosen, Fenne Haeck, Harriet Jarju, Ayiana Hall – Wies Schoonis (libero) oraz Louise Irigaray, Lana Vandecasteele. Trener: Yorick Vande Velde.

MISTRZOSTWA EUROPY U18 SIATKAREK - WYNIKI I TABELE