Polska lepsza od Słowenii! Jest drugie zwycięstwo na ME

Siatkówka

Reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3:0 w swoim drugim meczu na mistrzostwach Europy U18. To już drugie zwycięstwo Biało-Czerwonych na tym turnieju. Co więcej, siatkarze prowadzeni przez Jacka Nawrockiego nie stracili nawet seta.

Siatkarze reprezentacji Polski w zielonych strojach sportowych cieszą się ze zwycięstwa przy siatce, rozmawiając i podając sobie ręce.
fot. CEV
Polscy siatkarze świętują wygraną nad Słowenią

Dwie pierwsze odsłony tego spotkania były bardzo zacięte. Obie reprezentacje nie odpuszczały ani na chwilę i raz po raz zmieniały się na prowadzeniu. W końcówkach więcej chłodnej głowy zachowywali jednak Polacy, którzy pierwszą partię wygrali na przewagi, a drugą - do 23. 

 

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Trzecia odsłona wydawała się przebiegać pod dyktando Polaków. Od stanu 19:14 Słoweńcy zdobyli jednak aż siedem punktów z rzędu i "wrócili do gry". Rywalizacja po raz kolejny toczyła się na przewagi i - na szczęście dla Biało-Czerwonych - po raz kolejny padła ich łupem. Polacy odnieśli więc drugie zwycięstwo na ME i nie stracili do tej pory nawet seta.

 

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

 

Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

 

Polska - Słowenia 3:0 (26:24, 25:23, 26:24)

KP, Polsat Sport
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