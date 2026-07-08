Polska lepsza od Słowenii! Jest drugie zwycięstwo na ME

Dwie pierwsze odsłony tego spotkania były bardzo zacięte. Obie reprezentacje nie odpuszczały ani na chwilę i raz po raz zmieniały się na prowadzeniu. W końcówkach więcej chłodnej głowy zachowywali jednak Polacy, którzy pierwszą partię wygrali na przewagi, a drugą - do 23.

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Trzecia odsłona wydawała się przebiegać pod dyktando Polaków. Od stanu 19:14 Słoweńcy zdobyli jednak aż siedem punktów z rzędu i "wrócili do gry". Rywalizacja po raz kolejny toczyła się na przewagi i - na szczęście dla Biało-Czerwonych - po raz kolejny padła ich łupem. Polacy odnieśli więc drugie zwycięstwo na ME i nie stracili do tej pory nawet seta.

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

Polska - Słowenia 3:0 (26:24, 25:23, 26:24)

KP, Polsat Sport