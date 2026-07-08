ME U18 siatkarzy. Polska - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski U18 siatkarzy, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, rywalizuje w mistrzostwach Europy. Turniej jest rozegrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

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Polacy na inaugurację pokonali 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu zmierzą się ze Słowenią, która rozpoczęła turniej od wygranej 3:1 w meczu z Grecją.

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Słowenia w środę 8 lipca o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport