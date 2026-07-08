Polska - Turcja. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski siatkarek udział w obecnej edycji Ligi Narodów rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosła porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0, następnie pokonały Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1. Na zakończenie turnieju przegrały z Kanadą 2:3. W swoim pierwszym spotkaniu w Osace zmierzyły się z reprezentacją Turcji i przegrały 1:3.

W kolejnych meczach turnieju w Osace, siatkarki reprezentacji Polski zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi (czwartek, 9 lipca), Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).

Skrót meczu Polska - Turcja:

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Najwięcej punktów: Julita Piasecka (14), Magdalena Stysiak (12), Anna Obiała (10) – Polska; Melissa Vargas (23), Ilkin Aydin (14), Hande Baladin (10), Zehra Gunes (10) – Turcja.

Polska – Turcja 1:3 (25:27, 25:20, 19:25, 19:25)

Polska: Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Anna Obiała, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Szczurowska, Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk. Trener: Stefano Lavarini.

Turcja: Elif Sahin, Sinead Jack, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Yaprak Erkek, Melissa Vargas – Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Hande Baladin, Eylul Akarcesme, Cansu Ozbay, Defne Basyolcu. Trener: Daniele Santarelli.

Sędziowie: Liu Jiang (Chiny) – Sumie Myoi (Japonia).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport