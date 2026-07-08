Liga Narodów siatkarek: Polska - USA. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Siatkarki reprezentacji Polski swe pierwsze spotkania w ramach VNL 2026 rozegrały w chińskim Nankinie. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3. W kolejnym tygodniu grały na turnieju w Bangkoku. Pokonały w tam Bułgarię 3:0, Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1; na zakończenie uległy 2:3 reprezentacji Kanady. Na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace przegrały z Turcją 1:3.

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Amerykanki były najlepszą drużyną w tabeli po dwóch pierwszych tygodniach zmagań, podczas których odniosły siedem zwycięstw w ośmiu meczach. W Quebec City wygrały 3:0 z Ukrainą, 3:2 z Francją i 3:0 z Niemcami, a uległy 0:3 Kanadzie. W Pasig City pokonały 3:0 Dominikanę, 3:0 Czechy, 3:0 Włochy oraz 3:1 Serbię.

Obie ekipy rozegrały ze sobą już dziewięć spotkań w ramach Ligi Narodów. Sześć pierwszych wygrywały siatkarki Stanów Zjednoczonych, trzy ostatnie - Polki. Najważniejsze z tych starć rozegrano w 2023 roku w Arlington, gdy Polska wygrała w meczu o trzecie miejsce 3:2 (17:15 w tie-breaku).

Polska - USA. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Transmisja meczu Polska - USA w czwartek 9 lipca o godzinie 5.45 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.