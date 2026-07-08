Poznaliśmy półfinalistów Wimbledonu! Sensacyjny awans outsidera

Urodzony na paryskich przedmieściach, ale mieszkający o „rzut beretem” od Wimbledonu Fery z nawiązką odpłacił się organizatorom za przyznanie mu tzw. dzikiej karty do turnieju głównego. Najpierw niespodziewanie znalazł się w ćwierćfinale, a w środę odniósł największe zwycięstwo w swojej karierze, pokonując 10. w światowym rankingu Cobollego bez straty seta.

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Brytyjczyk ma patent na Włocha, w tym roku pokonał go po raz drugi i ponownie w Wielkim Szlemie. W styczniu również w trzech setach był od niego lepszy w pierwszej rundzie Australian Open.

Fery, aktualnie 114. na światowej liście, w najnowszym notowaniu zanotuje spektakularny awans. Obecnie w rankingu „na żywo” jest już 36.

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W półfinale młodego Brytyjczyka, który będzie w niedzielę świętować 24. urodziny, czeka jednak znacznie większe wyzwanie, bowiem zmierzy się z tegorocznym mistrzem French Open i trzecim w światowym rankingu Zverevem.

Niemiec w środę przełamał niemoc, którą czuł w ostatnich latach w starciach z Fritzem. Wyżej notowany z tenisistów przegrał ich siedem ostatnich pojedynków. W ćwierćfinale Wimbledonu był jednak w znacznie lepszej formie niż zmagający się z problemami zdrowotnymi Amerykanin, siódmy na liście ATP. Obecnie bilans ich bezpośredniej rywalizacji to 10-6 dla Fritza.

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Tenisista z Hamburga już osiągnął najlepszy wynik w Wimbledonie w karierze, do tej pory najdalej dotarł do czwartej rundy.

Awans do finału pozwoli Zverevowi na wyprzedzenie w światowym rankingu drugiego obecnie Hiszpana Carlosa Alcaraza, pauzującego z powodu problemów zdrowotnych.

We wtorek awans do półfinałów wywalczyli lider światowego rankingu i broniący tytułu Włoch Jannik Sinner, a także 24-krotny zwycięzca wielkoszlemowy Serb Novak Djoković.

Ćwierćfinały Wimbledonu:

Arthur Fery (W. Brytania) - Flavio Cobolli (Włochy, 9) 6:4, 7:6 (7-4), 6:0

Alexander Zverev (Niemcy, 2) - Taylor Fritz (USA, 6) 6:4, 6:4, 6:2

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Jan-Lennard Struff (Niemcy) 7:5, 7:6 (7-4), 6:3

Novak Djoković (Serbia, 7) - Felix Auger-Aliassime (Kanada, 3) 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4)

Pary półfinałowe:

Sinner - Djoković

Fery - Zverev

BS, PAP