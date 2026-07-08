Rosolska pod wrażeniem polskiego trenera. "To jest topowa półka"

Tomasz Wiktorowski w przeszłości współpracował m.in. z Agnieszką Radwańską i Igą Świątek, a od lipca 2025 roku pod jego okiem trenuje Naomi Osaka.

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- Jak bierze zawodniczkę, to wie, co z nią robi i ma ona do niego zaufanie. To jest bardzo ważne w pracy trener-zawodnik. Nie tylko trener musi chcieć, ale także zawodnik musi to wykonać i mieć zaufanie do zmian. Tomek ma świetne doświadczenie. Był tu na Wimbledonie z Agnieszką Radwańską, gdy grała w finale z Sereną Williams. Gdzie mógłby zyskać większe doświadczenie? To jest topowa półka. Później wykorzystał doświadczenie w pracy z Igą i teraz ma kolejną zawodniczkę. Cieszę się, że zrobił sobie przerwę, nie wypalił się i widać, że znowu jest w gazie - powiedziała Rosolska w "Halo tu Wimbledon".

Osaka pokonała w 1/8 finału turniejową "jedynkę", Arynę Sabalenkę 6:2, 7:6. Z turnieju odpadła natomiast już w kolejnej rundzie, po ulegnięciu Karolinie Muchovej (6:7, 4:6).

- To niewdzięczna praca. Zawodnik staje w świetle reflektorów i odbiera puchar, a trener musi wykonać całą robotę. Nie ma go na święta w domu, musi odpuszczać rodzinne okazje. Całe życie jest na walizkach. To duże wyrzeczenie dla zawodnika, który musi być naprawdę dobry, żeby utrzymać trenera, który potrafi z nim jeździć, bo jeśli nie będzie wdzięczności, to tacy trenerzy szybko zrezygnują - zauważyła 23. tenisistka deblowego rankingu z 2019 roku.

Polką, której zawodniczka dalej występuje na Wimbledonie, jest Sandra Zaniewska. Jej podopieczna, Marta Kostjuk pokonałą w 1/8 Ashlyn Krueger 4:6, 4:6. W ćwierćfinale Ukrainka zmierzy się z Włoszką z polskimi korzeniami - Jasmine Paolini.

- Marta podkreślała, że dobrze dogaduje się z Sandrą. Przede wszystkim Sandra dobrze czuje ją emocjonalnie, że mogą porozmawiać na wszystkie tematy. I te życiowe, i z kortu. W każde mogą się zagłębić i to jest ważne - zapewniła Rosolska.

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