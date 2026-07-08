Sędzia w niebezpieczeństwie! Egipcjanie chcą jego ukarania. Co na to FIFA?

Francois Letexier znalazł się na cenzurowanym, gdy w drugiej połowie anulował trafienie Egipcjan na 2:0, dopatrując się przewinienia na Argentyńczyku po drugiej stronie boiska. Nie był to jednak decydujący moment tego spotkania, ponieważ "Faraonowie" dopięli swego i niedługo później podwyższyli prowadzenie.

Apogeum emocji nastąpiło na finiszu rywalizacji, gdy "Albicelestes" wzięli się do odrabiania strat. W kilka minut udało im się doprowadzić do remisu 2:2.

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Wówczas zapachniało dogrywką, ale w doliczonym czasie gry podopieczni Lionela Scaloniego wyprowadzili trzeci cios na wagę triumfu 3:2. Egipcjanie nie mogą się z tym pogodzić, ponieważ ich zdaniem doszło do wypaczenia wyniku. Tamtejsza federacja podkreśla, że Letexier nie odgwizdał dwóch przewinień w polu karnym Argentyny, po których doszło do wspomnianego trafienia.

"Fatalne błędy francuskiego sędziego i podwójne standardy doprowadziły do ​​porażki Egiptu i wyeliminowania go z mistrzostw świata" - grzmi tamtejszy związek.

Egipt złożył skargę do FIFA w celu wykluczenia Letexiera z dalszej fazy turnieju. Co ciekawe, nominowanie Francuza do roli arbitra tego meczu nie podobało się pierwotnie... Argentynie, która jest potencjalnym rywalem "Trójkolorowych" w finale. Z tego powodu miał on faworyzować Egipcjan. Letexier może jednak czuć się zagrożony, bo jeżeli FIFA dopatrzy się błędów w jego pracy i spojrzy przychylnym okiem na wniosek "Faraonów", może podzielić ich los i wrócić do domu.

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