Selekcjoner podsumował występ reprezentacji Polski. "Myślę, że nie zawiedliśmy"

Polki w środowy poranek rozegrały swój pierwszy mecz podczas turnieju Ligi Narodów w Osace. Biało-Czerwone nie były w stanie poradzić sobie z reprezentacją Turcji, która przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po czterech setach.

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Po zakończeniu spotkania głos w sprawie dyspozycji swoich zawodniczek zabrał Stefano Lavarini.

- Rozegraliśmy dwa dobre sety, Turczynki później poradziły sobie ze swoimi problemami. W trzecim i czwartym secie pokazały nam znacznie więcej jakości, odnajdując większy balans, popełniając mniej błędów, kontrolując piłkę. Nad czym pracowaliśmy w ostatnich dniach, coś co jest bardzo ważne w takich meczach, to nasz system blok-obrona, również sytuacje po trudnym przyjęciu. Zdarza nam się mieć duże problemy w takich sytuacjach, szczególnie, gdy przeciwnik bardzo dobrze przyjmuje i staramy się być bardziej efektywni. Zauważyłem też, że siła ich ataku była trudna do skontrolowania dla naszego bloku. Musimy szukać różnych rozwiązań od naszych środkowych, jakiejś dobrej komunikacji. To może być dla nas przewaga. Stale musimy rosnąć jako zespół, adaptować się do tego poziomu - powiedział szkoleniowiec.

Już w czwartek reprezentantki naszego kraju rozegrają swój kolejny mecz podczas międzynarodowej imprezy. Tym razem staną naprzeciwko drużyny narodowej Stanów Zjednoczonych.

- Musimy się adaptować również do charakterystyk poszczególnych zespołów, poszczególnych spotkań. Dzisiaj napotkaliśmy problemy od trzeciego seta, a także w czwartym. Myślę, że nie zawiedliśmy, jeśli chodzi o realizację taktyki, natomiast zabrakło nam utrzymania tego poziomu. Jutro jest kolejny mecz, będzie to inny styl, inna charakterystyka zespołu, zawodniczek. Musimy znaleźć rozwiązania, wszystko co najlepsze, żeby osiągnąć rezultat, jakiego oczekujemy - stwierdził Lavarini.

Biało-Czerwone podczas rywalizacji w Japonii zmierzą się jeszcze z Brazylijkami (10.07) i gospodyniami turnieju (12.07). Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Całość rozmowy ze Stefano Lavarinim w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport