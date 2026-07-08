Statystyki MŚ 2026 przed ćwierćfinałami. Niektóre nazwiska zaskakują

Najważniejszą statystyką indywidualną podawaną przy okazji mistrzostw świata jest oczywiście ta dotycząca klasyfikacji strzelców. Po meczach 1/8 finału prowadzi w niej Leo Messi, który do tej pory 8 razy trafił do siatki rywali. Najbliżej Argentyńczyka są Kylian Mbappe oraz Erling Haaland, ale z marzeń o koronie króla strzelców na pewno nie można odrzeć Harry'ego Kane'a.

Najlepsi strzelcy MŚ 2026:



8 - Lionel Messi (Argentyna)

7 - Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia)

6 - Harry Kane (Anglia)

4 - Ousmane Dembele (Francja), Vinicius Junior (Brazylia), Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (Hiszpania), Julian Quinones (Meksyk), Jude Bellingham (Anglia)

Messi oraz Mbappe są najlepsi w klasyfikacji kanadyjskiej, w której uzbierali po 9 punktów za bramki i asysty. Jeśli chodzi o same decydujące podania, to na razie równych nie ma sobie Michael Olise z Francji. W ćwierćfinale Olise zmierzy się z innym doskonałym asystentem - Brahimem Diazem.

Najlepsi asystenci MŚ 2026:

5 - Michael Olise (Francja)

4 - Bruno Guimaraes (Brazylia), Brahim Diaz (Maroko)

3 - Roberto Alvarado (Meksyk), Florian Wirtz (Niemcy), Martin Odegaard (Norwegia), Andreas Schjelderup (Norwegia), Bukayo Saka (Anglia), Alexander Isak (Szwecja)

Messi nie przoduje w statystyce goli strzelonych/90 minut. Tutaj najlepszy jest Deniz Undav, który spędził na boisku 149 minut i w tym czasie zanotował 3 trafienia dla reprezentacji Niemiec. Daje mu to średnią 1,81 gola na mecz. Co ciekawe aż 12 zawodników ujętych w tej statystyce ma wskaźnik wyższy niż 1.

Gole strzelone/90 minut:

1,81 - Deniz Undav (Niemcy)

1,76 - Lionel Messi

1,75 - Erling Haaland

Kto statystycznie oddaje najwięcej strzałów na mecz? Oczywiście Messi, który w tej klasyfikacji wyprzedza dwóch reprezentantów Turcji. Zarówno Hakan Calhanoglu, jak i Kenan Yildiz strzelali bardzo często, ale ani razu nie trafili do siatki rywala. Indolencja strzelecka doprowadziła do odpadnięcia Turków już po fazie grupowej.

Strzały/90 minut:

6,4 - Lionel Messi

5,8 - Kenan Yildiz (Turcja)

5,5 - Hakan Calhanoglu (Turcja)

Najwięcej szans na bramkę swojej drużynie stworzył Belg Leandro Trossard. Tuż za nim w tej statystyce indywidualnej są Mo Salah oraz... Messi.

Stworzone okazje na gola:

17 - Leandro Trossard (Belgia)

16 - Mohamed Salah (Egipt)

15 - Lionel Messi

Warto oczywiście także spojrzeć na niektóre statystyki defensywne. W odbiorach piłki prym wiodą reprezentanci Paragwaju, których zapamiętamy z gry na pograniczu faulu.

Odbiory:

23 - Andres Cubas (Paragwaj)

22- Juan Caceres (Paragwaj)

20 - Marvin Senaya (Ghana)

Najlepszą defensywę mundialu ma do tej pory Hiszpania, która nie straciła ani jednego gola. Szefem obrony jest bramkarz Athleticu Bilbao Unai Simon, który samodzielnie lideruje w klasyfikacji czystych kont.

Czyste konta:

5 - Unai Simon (Hiszpania)

4 - Camilo Vargas (Kolumbia)

3 - Mike Maignan (Francja), Raul Rangel (Meksyk)

Co prawda Eloy Room aż 9 razy przepuścił piłkę do siatki w fazie grupowej MŚ, ale mimo to zdołał zanotować największą liczbę obron na 90 minut. Pomogła w tym przede wszystkim genialna postawa bramkarza Curacao w spotkaniu z Ekwadorem, kiedy zanotował aż 15 skutecznych interwencji.

Obrony/90 minut:

6,7 - Eloy Room (Curacao)

5,5 - Jacob Widell Zetterstrom (Szwecja)

5,3 - Mohammed Al Owais (Arabia Saudyjska)

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Na koniec kilka statystyk drużynowych. Która drużyna ma najwyższe posiadanie piłki na mundialu? Która najczęściej faulowała? Kto strzelił najwięcej goli po stałych fragmentach gry? Sprawdźcie. Jeszcze więcej statystyk z MŚ 2026 znajduje się na portalu fotmob.com.

Średnie posiadanie piłki:

65,8% - Turcja

65,6% - Hiszpania

65,2% - Niemcy

Zdobyte bramki:

14 - Argentyna, Francja

13 - Belgia

12 - Norwegia

Oczekiwane gole (xG):

12,0 - Brazylia

10,8 - Argentyna

10,7 - Francja

Zmarnowane dogodne sytuacje:

15 - Anglia

13 - Francja, Norwegia, Brazylia

12 - Kanada

Dotknięcia piłki w polu karnym przeciwnika:

215 - Kanada

211 - Belgia

185 - Hiszpania

Gole po stałych fragmentach:

5 - USA

3 - Bośnia i Hercegowina, Holandia, Argentyna, Egipt

Odbiory/90 minut:

26,4 - Paragwaj

20,8 - Argentyna

20,3 - Jordania, Turcja

Faule/90 minut:

18,3 - Haiti

15,3 - Panama

15,0 - Bośnia i Hercegowina, Uzbekistan

Żółte kartki:

12 - Egipt

11 - Kanada

9 - Paragwaj

Czerwone kartki:

2 - RPA, Katar

1 - Paragwaj, Ekwador, Bośnia i Hercegowina, Anglia, USA, Urugwaj, Belgia, Irak, Meksyk

Polsat Sport