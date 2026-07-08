Statystyki MŚ 2026 przed ćwierćfinałami. Niektóre nazwiska zaskakują
Przez 27 dni z rzędu mogliśmy oglądać mecze mistrzostw świata. Dzień wolny to czas na oddech od piłki i statystyczne spojrzenie na mundial. Który bramkarz ma najwięcej czystych kont? Kto stworzył najwięcej okazji na gola? Która drużyna zdobyła najwięcej bramek ze stałych fragmentów? Sprawdźcie, jak wyglądają statystyki MŚ 2026 przed ćwierćfinałami.
Najważniejszą statystyką indywidualną podawaną przy okazji mistrzostw świata jest oczywiście ta dotycząca klasyfikacji strzelców. Po meczach 1/8 finału prowadzi w niej Leo Messi, który do tej pory 8 razy trafił do siatki rywali. Najbliżej Argentyńczyka są Kylian Mbappe oraz Erling Haaland, ale z marzeń o koronie króla strzelców na pewno nie można odrzeć Harry'ego Kane'a.
Najlepsi strzelcy MŚ 2026:
8 - Lionel Messi (Argentyna)
7 - Kylian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia)
6 - Harry Kane (Anglia)
4 - Ousmane Dembele (Francja), Vinicius Junior (Brazylia), Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (Hiszpania), Julian Quinones (Meksyk), Jude Bellingham (Anglia)
Messi oraz Mbappe są najlepsi w klasyfikacji kanadyjskiej, w której uzbierali po 9 punktów za bramki i asysty. Jeśli chodzi o same decydujące podania, to na razie równych nie ma sobie Michael Olise z Francji. W ćwierćfinale Olise zmierzy się z innym doskonałym asystentem - Brahimem Diazem.
Najlepsi asystenci MŚ 2026:
5 - Michael Olise (Francja)
4 - Bruno Guimaraes (Brazylia), Brahim Diaz (Maroko)
3 - Roberto Alvarado (Meksyk), Florian Wirtz (Niemcy), Martin Odegaard (Norwegia), Andreas Schjelderup (Norwegia), Bukayo Saka (Anglia), Alexander Isak (Szwecja)
Messi nie przoduje w statystyce goli strzelonych/90 minut. Tutaj najlepszy jest Deniz Undav, który spędził na boisku 149 minut i w tym czasie zanotował 3 trafienia dla reprezentacji Niemiec. Daje mu to średnią 1,81 gola na mecz. Co ciekawe aż 12 zawodników ujętych w tej statystyce ma wskaźnik wyższy niż 1.
Gole strzelone/90 minut:
1,81 - Deniz Undav (Niemcy)
1,76 - Lionel Messi
1,75 - Erling Haaland
Kto statystycznie oddaje najwięcej strzałów na mecz? Oczywiście Messi, który w tej klasyfikacji wyprzedza dwóch reprezentantów Turcji. Zarówno Hakan Calhanoglu, jak i Kenan Yildiz strzelali bardzo często, ale ani razu nie trafili do siatki rywala. Indolencja strzelecka doprowadziła do odpadnięcia Turków już po fazie grupowej.
Strzały/90 minut:
6,4 - Lionel Messi
5,8 - Kenan Yildiz (Turcja)
5,5 - Hakan Calhanoglu (Turcja)
Najwięcej szans na bramkę swojej drużynie stworzył Belg Leandro Trossard. Tuż za nim w tej statystyce indywidualnej są Mo Salah oraz... Messi.
Stworzone okazje na gola:
17 - Leandro Trossard (Belgia)
16 - Mohamed Salah (Egipt)
15 - Lionel Messi
Warto oczywiście także spojrzeć na niektóre statystyki defensywne. W odbiorach piłki prym wiodą reprezentanci Paragwaju, których zapamiętamy z gry na pograniczu faulu.
Odbiory:
23 - Andres Cubas (Paragwaj)
22- Juan Caceres (Paragwaj)
20 - Marvin Senaya (Ghana)
Najlepszą defensywę mundialu ma do tej pory Hiszpania, która nie straciła ani jednego gola. Szefem obrony jest bramkarz Athleticu Bilbao Unai Simon, który samodzielnie lideruje w klasyfikacji czystych kont.
Czyste konta:
5 - Unai Simon (Hiszpania)
4 - Camilo Vargas (Kolumbia)
3 - Mike Maignan (Francja), Raul Rangel (Meksyk)
Co prawda Eloy Room aż 9 razy przepuścił piłkę do siatki w fazie grupowej MŚ, ale mimo to zdołał zanotować największą liczbę obron na 90 minut. Pomogła w tym przede wszystkim genialna postawa bramkarza Curacao w spotkaniu z Ekwadorem, kiedy zanotował aż 15 skutecznych interwencji.
Obrony/90 minut:
6,7 - Eloy Room (Curacao)
5,5 - Jacob Widell Zetterstrom (Szwecja)
5,3 - Mohammed Al Owais (Arabia Saudyjska)
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Na koniec kilka statystyk drużynowych. Która drużyna ma najwyższe posiadanie piłki na mundialu? Która najczęściej faulowała? Kto strzelił najwięcej goli po stałych fragmentach gry? Sprawdźcie. Jeszcze więcej statystyk z MŚ 2026 znajduje się na portalu fotmob.com.
Średnie posiadanie piłki:
65,8% - Turcja
65,6% - Hiszpania
65,2% - Niemcy
Zdobyte bramki:
14 - Argentyna, Francja
13 - Belgia
12 - Norwegia
Oczekiwane gole (xG):
12,0 - Brazylia
10,8 - Argentyna
10,7 - Francja
Zmarnowane dogodne sytuacje:
15 - Anglia
13 - Francja, Norwegia, Brazylia
12 - Kanada
Dotknięcia piłki w polu karnym przeciwnika:
215 - Kanada
211 - Belgia
185 - Hiszpania
Gole po stałych fragmentach:
5 - USA
3 - Bośnia i Hercegowina, Holandia, Argentyna, Egipt
Odbiory/90 minut:
26,4 - Paragwaj
20,8 - Argentyna
20,3 - Jordania, Turcja
Faule/90 minut:
18,3 - Haiti
15,3 - Panama
15,0 - Bośnia i Hercegowina, Uzbekistan
Żółte kartki:
12 - Egipt
11 - Kanada
9 - Paragwaj
Czerwone kartki:
2 - RPA, Katar
1 - Paragwaj, Ekwador, Bośnia i Hercegowina, Anglia, USA, Urugwaj, Belgia, Irak, Meksyk