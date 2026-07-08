Szwajcaria w ćwierćfinale mistrzostw świata! Niesamowite emocje w serii rzutów karnych

Obie drużyny świetnie poradziły sobie w pierwszej fazie turnieju. Szwajcaria, choć rozpoczęła zmagania w grupie od remisu z Katarem (1:1), pokonała potem Bośnię i Hercegowinę (4:1) oraz Kanadę (2:1). W 1/16 finału pewnie wygrała za to z Algierią po bramkach Embolo oraz Ndoye'a.

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Kolumbia po zwycięstwach nad Uzbekistanem (3:1) oraz Demokratyczną Republiką Konga (1:0) zremisowała z Portugalią (0:0) i zakończyła rywalizację w grupie na pierwszym miejscu z dorobkiem siedmiu punktów. Piłkarze Nestora Lorenzo w kolejnym etapie wyeliminowali Ghanę po trafieniu Jhona Ariasa.

Od samego początku wtorkowego meczu trudno było wskazać lepszą drużynę. Żadna nie miała zamiaru się otworzyć, zdecydowanie większą uwagę przykładano do gry w defensywie.

Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie stworzyła Kolumbia. Piłkę przed polem karnym otrzymał Gustavo Puerta. Po dobrym przyjęciu oddał strzał w kierunku dalszego słupka. Efektowną interwencją popisał się jednak Gregor Kobel.

W 30. minucie dobrą okazję do strzelenia gola miał Fabian Rieder. Po jego strzale lewą nogą piłkę odbił Camilo Vargas. Po chwili Szwajcarzy zaatakowali ponownie, ale znów 37-letni bramkarz nie dał się pokonać.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Selekcjoner Murat Yakin dokonał jednej zmiany, wprowadzając Djibrila Sowa za Ardona Jashariego.

W 52. minucie znów blisko zdobycia bramki była Szwajcaria. Niebezpieczny strzał z rzutu wolnego oddał Rieder, ale piłka trafiła tylko w boczną siatkę.

Niedługo potem Luis Diaz próbował zaskoczyć Kobela. Jego uderzenie było jednak zbyt lekkie i bramkarz z łatwością złapał futbolówkę.

Kilkadziesiąt sekund później Suarez mógł wyprowadzić zespół na prowadzenie. Miał znakomitą okazję, ale nieczysto trafił w piłkę i poleciała ona daleko obok bramki.

Nestor Lorenzo po nieco ponad godzinie gry ściągnął z boiska dwóch piłkarzy - Jhona Ariasa oraz Jamesa Rodrigueza. Nie można było wykluczyć, że dla tego drugiego to ostatni występ na mistrzostwach świata.

Mecz nieco się otworzył. Wciąż brakowało jednak klarownych sytuacji do strzelenia gola. Z minuty na minutę wszystko wskazywało na to, że o wygranej zadecyduje jeden gol.

W doliczonym czasie gry "piłkę meczową" na nodze miał Ndoye, ale uderzył obok. Finalnie żaden z zespołów nie był w stanie trafić do siatki i czekała nas dogrywka.

Jako pierwsi okazję mieli Kolumbijczycy. Po rzucie wolnym Szwajcarzy dobrze wybili piłkę. Szybko wróciła ona jednak w pole karne i trafiła do Sancheza, który bez zastanowienia uderzył. Znacząco jednak spudłował.

Zespół z Ameryki Południowej zaczął częściej atakować, chciał rozstrzygnąć to spotkanie. Z kolei rywale widać było, że skupili się na obronie pola karnego, oddali piłkę i czekali na błąd.

W 115. minucie doszło do nieporozumienia w szwajcarskiej defensywie. Po złym zagraniu Xhaki w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się wprowadzony wcześniej Jaminton Campaz. Kolumbijczyk nie wytrzymał jednak presji i uderzył wysoko nad poprzeczką.

Tuż przed rzutami karnymi na boisko wszedł były piłkarz Barcelony Yerry Mina, który osiem lat temu na mundialu strzelił gola w meczu z reprezentacją Polski, wykorzystując dogranie Jamesa Rodrigueza.

W dogrywce również żadna z drużyn nie była w stanie zdobyć bramki. Tym samym o tym, kto awansuje do ćwierćfinału, zadecydowały rzuty karne.

Ostatecznie Szwajcaria okazała się lepsza i wywalczyła awans. Jej kolejnym rywalem będzie Argentyna.

Szwajcaria - Kolumbia 4:3 po karnych (0:0)

Rzuty karne:

Quintero (Kolumbia) - trafił

Xhaka (Szwajcaria) - trafił

Sanchez (Kolumbia) - nie trafił

Amdouni (Szwajcaria) - trafił

Campaz (Kolumbia) - trafił

Akanji (Szwajcaria) - nie trafił

Hernandez (Kolumbia) - nie trafił

Itten (Szwajcaria) - trafił

Diaz (Kolumbia) - trafił

Vargas (Szwajcaria) - trafił

Szwajcaria: Kobel - Zakaria (87' Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71' Muheim) - Freuler, Xhaka, Jashari (46' Sow) - Rieder (103' Amdouni), Embolo (87' Itten), Ndoye (90+2' Vargas)

Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi (119' Mina), Mojica - Arias (66' Campaz), Lerma (82' Rios), Puerta, Diaz - Rodriguez (66' Quintero), Suarez (82' Hernandez)

Żółte kartki: Xhaka, Zakaria, Muheim - Suarez, Sanchez

HP, Polsat Sport