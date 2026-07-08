To już oficjalne! Do PlusLigi dołączył nowy klub

W poprzednich sezonach w PlusLidze występowała ekipa pod szyldem Barkom Każany Lwów.

– Propozycja złożona władzom Barkomu była jedynym pomysłem na podtrzymanie w Jastrzębiu-Zdroju siatkówki na najwyższym poziomie ligowym. W połączeniu sił jesteśmy w stanie wdrożyć ten projekt w naszym mieście, a to też otwiera drogę w przyszłości do utworzenia wspólnego projektu plusligowego albo do ewentualnej formalnej fuzji dwóch podmiotów – wyjaśnił prezes klubu Adam Gorol, który w poprzednich latach szefował Jastrzębskiemu Węglowi.

Cytowany w komunikacie prezydent miasta Michał Urgoł podkreślił, że rozmowy trwały wiele tygodni.

- Najważniejszym celem było zachowanie w Jastrzębiu-Zdroju siatkówki na najwyższym krajowym poziomie. Zależało nam na tym, aby mieszkańcy nadal mogli liczyć na wiele wrażeń sportowych jakie towarzyszą rywalizacji na parkiecie naszej hali. Jastrzębski Węgiel zapisał piękną kartę w historii polskiego sportu, jednak to nie nazwa, tylko zawodnicy, sztab trenerski, ludzie wokół i przede wszystkim kibice tworzą klub. Wierzę, że „Jastrzębie Barkom” przy wsparciu Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla będzie godnym kontynuatorem tych tradycji i dostarczy nam kolejnych powodów do dumy – powiedział.

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Właściciel firmy sponsorującej klub firmy Barkom Oleg Baran potwierdził, że nadal będzie wspierał finansowo drużynę.

- Cieszę się bardzo, że będę mógł realizować ten projekt sportowy w mieście z tak dużymi tradycjami siatkarskimi – stwierdził.

Pod koniec minionych rozgrywek PlusLigi z dalszego wspierania siatkarzy wycofała się po wielu latach Jastrzębska Spółka Węglowa. Węglowy kolos był strategicznym sponsorem klubu, zapewniając większość jego budżetu.

Zespół ze Lwowa w PlusLidze podejmował rywali w czterech miastach, w ostatnim sezonie w Elblągu, zajmując 11. miejsce w lidze.

Trener Kowal w minionym sezonie prowadził Jastrzębian. Drużyna sezon zasadniczy zakończyła na siódmym miejscu, potem odpadła w ćwierćfinale play off w trzech meczach z PGE Projektem Warszawa. Zakończone zostały wszystkie kontrakty zawodników.

Śląski klub - medalista czterech edycji Ligi Mistrzów (dwa srebra i dwa brązy) - starał się rok temu o „dziką kartę” do tych rozgrywek, ale jego wniosek nie został zaakceptowany przez władze Europejskiej Konfederacji Siatkówki. W tej sytuacji JSW zagrał – po 13 latach przerwy – w Pucharze CEV. Odpadł w dwumeczu o awans do ćwierćfinału z włoskim Gas Sales Bluenergy Piacenza (dwie porażki po 1:3).

Siatkarze z Jastrzębia czterokrotnie zdobyli mistrzostwo Polski (2004, 2021, 2023-24), a w 2011 roku zostali klubowymi wicemistrzami świata.

KN, PAP