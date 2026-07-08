Trener Kolumbii grzmi po porażce ze Szwajcarią! "Byliśmy bliżej wygranej"

Po 120 minutach gry w Vancouver goli nie było i o wyniku musiał rozstrzygnąć konkurs rzutów karnych. W nim kluczowa okazała się interwencja bramkarza Gregora Kobela, który w czwartej serii obronił strzał Cucho Hernandeza. Awans Helwetów przypieczętował rezerwowy Ruben Vargas.

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Był on jednym z zawodników wprowadzonych pod koniec regulaminowego czasu, co pozwoliło Szwajcarom oddalić grę od własnego przedpola.

- Na początku było ciężko, ale pokazaliśmy świetną mentalność, charakter i przetrwaliśmy napór rywali. Potem, moim zdaniem, kluczowe były przeprowadzone w odpowiednim momencie zmiany. Rezerwowi spełnili swoje zadania, dali impuls drużynie - analizował Yakin na konferencji prasowej.

Vargas dokończył dzieła w serii „jedenastek”, ale wcześniej też pewnie trafił do siatki inny rezerwowy Zeki Amdouni.

- To było po prostu niesamowite uczucie patrzeć, jak oni spokojnie pakują piłkę do bramki. Poczułem wtedy wielkie szczęście, ale i ogromną ulgę - przyznał selekcjoner Szwajcarii.

Jak podkreślił, jego zespół zagrał przeciw Kolumbii świetnie pod względem taktycznym.

- Musimy to wszystko jeszcze przeanalizować, przetworzyć, ale to było niesamowite zwycięstwo. Zagraliśmy znakomicie, przede wszystkim pod względem taktycznym, ograniczyliśmy możliwości Kolumbijczyków, wykazując się przy tym dużą cierpliwość, roztropnością. Jestem bardzo zadowolony z moich zawodników - podsumował Yakin.

Szwajcaria zmierzy się w ćwierćfinale z Argentyną, która we wtorek odrobiła dwie bramki straty i zwyciężyła Egipt 3:2.

W zgoła innym nastroju był na konferencji prasowej trener Kolumbii Nestor Lorenzo. Jego spotkanie z dziennikarzami trwało ledwie trzy minuty.

Zdaniem argentyńskiego szkoleniowca jego drużyna zrobiła wystarczająco dużo w ciągu 120 minut, aby wygrać mecz, który określił jako „zacięty, taktyczny i wyrównany”.

- Wiedzieliśmy, że to będzie zamknięty mecz, bardzo taktyczny, wyrównany. Mimo to myślę, że zasłużyliśmy na trochę więcej w ciągu 90 minut, bo chyba bardziej myśleliśmy o ataku, częściej strzelaliśmy, mieliśmy lepsze okazje. Podobnie było w dogrywce - ocenił Lorenzo.

Według niego, w miarę upływu czasu oba zespoły zaczęły odczuwać zmęczenie, a rosnąca presja sprawiała, że nie chciały zbytnio ryzykować.

- Wszystko zmierzało w kierunku rzutów karnych, a wiadomo, że one mają swoją specyfikę. Szkoda, że nie wygraliśmy wcześniej, bo byliśmy tego bliżej, ale zabrakło tej jednej bramki, która chyba rozstrzygnęłaby mecz - dodał trener Kolumbii.

MS, PAP