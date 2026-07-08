Trump grzebie (jakąkolwiek) wiarygodność Infantino!

"Dziękuję FIFA za podjęcie właściwej decyzji i wycofanie się z wielkiej niesprawiedliwości" - napisał prezydent USA, Donald Trump na Truth Social w niedzielę wieczorem! FIFA zdecydowała, że reprezentant Stanów Zjednoczonych, Folarin Balogun będzie mógł zagrać przeciwko Belgii, choć w spotkaniu z Bośnią otrzymał czerwoną kartę.

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Brazylijski sędzia Raphael Claus słusznie ukarał Amerykanina za cokolwiek przypadkowy, ale zarazem nierozważny atak w 64. minucie, w którym mocno ucierpiała kostka Tarika Muharemovica. Od 1970 roku - gdy na 9. mundialu - wprowadzono kartki, jeszcze nigdy żaden gracz bezpośrednio ukarany czerwoną kartką, nie mógł zagrać w kolejnym spotkaniu...

Żeby znaleźć taki precedens w historii finałów piłkarskich mistrzostw świata trzeba się cofnąć do 1962 roku. Ulubieniec kibiców Brazylii, Garrincha został wykluczony z gry w półfinale z Chile. Jednak w finale z Czechosłowacją mógł wystąpić. Wówczas lobbował rząd Brazylii - na czele w ówczesnym premierem Tancredo Nevesem. Że po 64 latach coś podobnego będzie miało miejsce, to wariactwo!

"Politico" pisze, że szef komitetu organizacyjnego MŚ, Andrew Giulani poinformował Donalda Trumpa o czerwonej kartce dla Baloguna dzień po meczu USA. "Nastąpiły cztery dni skoordynowanego lobbingu, manewrów prawnych i dyplomacji" - zaznacza "Politico". Sam Trump zadzwonił do szefa FIFA, Gianniego Infantino! W niedzielę niezależny komitet dyscyplinarny FIFA uznał, że Balogun otrzyma karę "meczu, ale w zawieszeniu na rok". W czasie tego turnieju kara za żadną inną czerwoną kartkę nie została zawieszona!

Trener Belgii, Rudi Garcia na konferencji prasowej wypalił: "Nie wiedziałem, że 5 lipca w USA jest Prima Aprilis". Belgijska federacja wydała oświadczenie: "Artykuł 27 na który powołuje się organ dyscyplinarny jest sprzeczny z artykułem 66, który jasno wskazuje, że czerwona kartka prowadzi do automatycznego zawieszenia piłkarza w co najmniej jednym meczu turnieju". Artykuł 27 może prowadzić do zawieszenia sankcji "na okres próbny" - to rodzaj veta dla decyzji sędziów z boiska. Jednak decyzji całkowicie błędnych. A rozstrzygnięcie Clausa po interwencji VAR nie było błędem! To niesamowicie smutny precedens, który w dużym stopniu zaważy na postrzeganiu mundialu, a w szczególności na postrzeganiu Infantino.

"Dzwoniłem, bo to nie był faul" - oświadczył prezydent USA. I dodał: "Nie wywierałem nacisku, tylko prosiłem o sprawdzenie". Trump na briefingu w Białym Domu atakował arbitra z Brazylii, a także - rzecz jasna! - zachwalał Infantino. "Mecze soccera jeśli chodzi o ten turniej są niczym finały Super Bowl. Prezydent FIFA namówił nas na ten turniej. I był już duży, ale teraz jest dziesięć razy większy dzięki swoim działaniom".

Tyle, że interwencja Trump niesamowicie osłabia Infantino. Szef Europejskiej Unii Piłkarskiej, Aleksander Ceferin od razu skorzystał z okazji. UEFA napisała w oświadczeniu: "Z naszej strony deklarujemy brak akceptacji wobec bezprecedensowej, niezrozumiałej i nieuzasadnionej decyzji. Czasami przepisy dopuszczają interpretację. Nie w tym przypadku". UEFA dalej komentuje: "Gdy ci, którzy mają stać na straży przepisów, lekceważą je, to wiarygodność zawodów jest pogrzebana". To niesamowicie mocne stanowisko, który puentowane jest następująco: "Podobne przypadki muszą być traktowane tak samo, bo inaczej szkodzi to normalnej rywalizacji". Belgia na boisku wygrała z USA 4:1, mimo obecności Baloguna w składzie. Część mediów skomentowała to następująco: "Belgia - Trump 4:1!". Samo zwycięstwo na boisku nie przekreśla jednak powagi interwencji Trump u Infantino w sprawie Baloguna. Ta interwencja to było "przekroczenie czerwonej linii" - zaznacza UEFA i wypada się zgodzić z takim postawieniem sprawy.

Pikanteria przypadku Folarina Baloguna polega na tym, że Donald Trump nie chciałby, aby obywatelami Stanów Zjednoczonych zostawali ludzie, którzy nabywali obywatelstwo na tej zasadzie, co Nigeryjczyk. Jego rodzice - żyjący w Wielkiej Brytanii - przebywali w Nowym Jorku. Jednak mama Baloguna w zaawansowanej ciąży nie została wpuszczona na pokład samolotu do Londynu. I dlatego Folarin przyszedł na świata 3 lipca 2001 roku w Nowym Jorku. W USA jak wiadomo obowiązuje "prawo ziemi" (zgodnie z 14 poprawką do Konstytucji), które automatycznie gwarantuje każdemu człowiekowi nabycie obywatelstwa, jeśli przyjdzie na świat w Stanach Zjednoczonych - bez względu na status rodziców.

"Prawda Futbolu"