UFC 329 z udziałem Conora McGregora. Karta walk. Kto walczy na gali?
Już w nocy z soboty na niedzielę (11/12 lipca) odbędzie się gala UFC 329. W walce wieczoru kibice zobaczą wielki powrót Conora McGregora. Słynny Irlandczyk po pięciu latach znów zawalczy dla największej organizacji MMA na świecie. Sprawdźcie kartę walk gali UFC 329.
McGregor po raz ostatni wszedł do oktagonu UFC w 2021 roku, kiedy po raz trzeci stoczył pojedynek z Dustinem Poirierem. "Diamond" wygrał tę walkę w pierwszej rundzie po interwencji lekarza, ponieważ "The Notorious" złamał nogę. Nie można jednak zapomnieć o tym, że 37-latek to pierwszy zawodnik w historii UFC, który dzierżył dwa mistrzowskie pasy w tym samym czasie (waga piórkowa i lekka). Oprócz tego był on uczestnikiem jednej z najpopularniejszych walk w historii federacji z Khabibem Nurmagomedovem.
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Jego rywalem będzie Max Holloway, który już w przeszłości przegrał z Irlandczykiem. Podczas gali UFC Fight Night 26 w 2013 roku lepszy okazał się McGregor, który pokonał rywala jednogłośną decyzją sędziów.
Ciekawie zapowiada się też co-main event, gdzie zawalczy dwóch czołowych zawodników kategorii lekkiej. W rankingu tej wagi wysokie miejsce zajmuje także Mateusz Gamrot. Były rywal aktualnego mistrza tej dywizji, Justina Gaethjego, Paddy Pimblett, skrzyżuje rękawice z Francuzem Benoitem Saint Denisem. Ten z kolei odniósł cztery zwycięstwa z rzędu, a co więcej, w każdym z tych starć triumfował przed czasem.
Oprócz tego podczas gali kibice zobaczą w oktagonie wiele gwiazd. W tym gronie pojawią się między innymi: Brandon Royval, Cory Sandhagen oraz Robert Whittaker. Ponadto w UFC zadebiutuje Gable Stevenson - złoty medalista olimpijski w zapasach z Tokio 2020.
Karta walk gali UFC 329:
Waga lekka: Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9)
Karta główna (Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):
Waga lekka: Benoit Saint Denis (17-3) - Paddy Pimblett (23-4)
Waga kogucia: Cory Sandhagen (18-6) - Mario Bautista (17-3)
Waga musza: Brandon Royval (17-9) - Lone'er Kavanagh (10-1)
Waga lekka: King Green (35-17-1) - Terrance McKinney (18-8)
Karta wstępna:
Waga półciężka: Robert Whittaker (26-9) - Nikita Krylov (31-11)
Waga ciężka: Gable Steveson (3-0) - Elisha Ellison (5-2)
Waga kogucia: Cody Garbrandt (15-7) - Adrian Yanez (17-6-1)
Waga piórkowa: Kai Kamaka III (18-7-1) - Luke Riley (13-0)
Waga musza: Tracy Cortez (12-3) - Cong Wang (9-1)
Waga średnia: Damian Pinas (9-1) - Cesar Almeida (7-2)
Waga średnia: Ryan Gandra (9-1) - Zach Reese (10-3)
Waga musza: Cody Durden (18-10-1) - Alessandro Costa (16-5)
Transmisja karty głównej gali UFC 329 w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl