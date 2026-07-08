McGregor po raz ostatni wszedł do oktagonu UFC w 2021 roku, kiedy po raz trzeci stoczył pojedynek z Dustinem Poirierem. "Diamond" wygrał tę walkę w pierwszej rundzie po interwencji lekarza, ponieważ "The Notorious" złamał nogę. Nie można jednak zapomnieć o tym, że 37-latek to pierwszy zawodnik w historii UFC, który dzierżył dwa mistrzowskie pasy w tym samym czasie (waga piórkowa i lekka). Oprócz tego był on uczestnikiem jednej z najpopularniejszych walk w historii federacji z Khabibem Nurmagomedovem.

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Jego rywalem będzie Max Holloway, który już w przeszłości przegrał z Irlandczykiem. Podczas gali UFC Fight Night 26 w 2013 roku lepszy okazał się McGregor, który pokonał rywala jednogłośną decyzją sędziów.

Ciekawie zapowiada się też co-main event, gdzie zawalczy dwóch czołowych zawodników kategorii lekkiej. W rankingu tej wagi wysokie miejsce zajmuje także Mateusz Gamrot. Były rywal aktualnego mistrza tej dywizji, Justina Gaethjego, Paddy Pimblett, skrzyżuje rękawice z Francuzem Benoitem Saint Denisem. Ten z kolei odniósł cztery zwycięstwa z rzędu, a co więcej, w każdym z tych starć triumfował przed czasem.

Oprócz tego podczas gali kibice zobaczą w oktagonie wiele gwiazd. W tym gronie pojawią się między innymi: Brandon Royval, Cory Sandhagen oraz Robert Whittaker. Ponadto w UFC zadebiutuje Gable Stevenson - złoty medalista olimpijski w zapasach z Tokio 2020.

Karta walk gali UFC 329:

Waga lekka: Conor McGregor (22-6) - Max Holloway (27-9)

Karta główna (Transmisja od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga lekka: Benoit Saint Denis (17-3) - Paddy Pimblett (23-4)

Waga kogucia: Cory Sandhagen (18-6) - Mario Bautista (17-3)

Waga musza: Brandon Royval (17-9) - Lone'er Kavanagh (10-1)

Waga lekka: King Green (35-17-1) - Terrance McKinney (18-8)

Karta wstępna:

Waga półciężka: Robert Whittaker (26-9) - Nikita Krylov (31-11)

Waga ciężka: Gable Steveson (3-0) - Elisha Ellison (5-2)

Waga kogucia: Cody Garbrandt (15-7) - Adrian Yanez (17-6-1)

Waga piórkowa: Kai Kamaka III (18-7-1) - Luke Riley (13-0)

Waga musza: Tracy Cortez (12-3) - Cong Wang (9-1)

Waga średnia: Damian Pinas (9-1) - Cesar Almeida (7-2)

Waga średnia: Ryan Gandra (9-1) - Zach Reese (10-3)

Waga musza: Cody Durden (18-10-1) - Alessandro Costa (16-5)

Transmisja karty głównej gali UFC 329 w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport