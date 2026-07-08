Wimbledon 2026: Plan transmisji na czwartek - 9.07
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W czwartek zobaczymy m.in. starcie Marty Kostjuk i Lindy Noskovej. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na czwartek, 9 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W środę dojdzie m.in. do czterech pozostałych meczów ćwierćfinałowych. W jednym z nich Marta Kostjuk, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą.
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Coco Gauff - Karolina Muchova (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Marta Kostjuk - Linda Noskova (kom. F. Gawęcki, D. Olejniczak)
Polsat Sport 2:
14:00 Arevalo/Pavic - Krawietz/Putz (kom. D. Senkowski)
16:00 Heliovaara/Patten - Kokkinakis/Kovacevic (kom. M. Krogulec)
18:30 Polmans/Hunter - Arevalo/Ostapenko (kom. P. Chłystek)
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Coco Gauff - Karolina Muchova (kom. M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Marta Kostjuk - Linda Noskova (kom. F. Gawęcki, D. Olejniczak)
Polsat Sport Premium 2:
14:00 Arevalo/Pavic - Krawietz/Putz (kom. D. Senkowski)
16:00 Heliovaara/Patten - Kokkinakis/Kovacevic (kom. M. Krogulec)
18:30 Polmans/Hunter - Arevalo/Ostapenko (kom. P. Chłystek)
Polsatsport.pl
Kort numer 2 (od godziny 12:00)
K. Siniakova/T. Townsend - H. Guo/K. Mladenovic
I. Neel/G. Olmos - X. Jiang/Y. Xu
J. Murray/B. Soares - J. Cabral/R. Farah (turniej legend/mężczyźni)
M. Bahrami/I. Majoli - G. Rusedski/J. Konta
Kort numer 3 (od godziny 12:00)
Z. Ji - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich/mężczyźni)
A. Van Koot - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich/kobiety)
F. Santoro/R. Stubbs - R. Krajicek/A. Keothavong (turniej legend/gra mieszana)
B. Bryan/M. Bryan - R. Lindstedt/H. Tecau (turniej legend/debel mężczyzn)Przejdź na Polsatsport.pl