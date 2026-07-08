Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W środę dojdzie m.in. do czterech pozostałych meczów ćwierćfinałowych. W jednym z nich Marta Kostjuk, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Coco Gauff - Karolina Muchova (kom. M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Marta Kostjuk - Linda Noskova (kom. F. Gawęcki, D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

14:00 Arevalo/Pavic - Krawietz/Putz (kom. D. Senkowski)

16:00 Heliovaara/Patten - Kokkinakis/Kovacevic (kom. M. Krogulec)

18:30 Polmans/Hunter - Arevalo/Ostapenko (kom. P. Chłystek)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Coco Gauff - Karolina Muchova (kom. M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Marta Kostjuk - Linda Noskova (kom. F. Gawęcki, D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 2:

14:00 Arevalo/Pavic - Krawietz/Putz (kom. D. Senkowski)

16:00 Heliovaara/Patten - Kokkinakis/Kovacevic (kom. M. Krogulec)

18:30 Polmans/Hunter - Arevalo/Ostapenko (kom. P. Chłystek)

Polsatsport.pl

Kort numer 2 (od godziny 12:00)

K. Siniakova/T. Townsend - H. Guo/K. Mladenovic

I. Neel/G. Olmos - X. Jiang/Y. Xu

J. Murray/B. Soares - J. Cabral/R. Farah (turniej legend/mężczyźni)

M. Bahrami/I. Majoli - G. Rusedski/J. Konta

Kort numer 3 (od godziny 12:00)

Z. Ji - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich/mężczyźni)

A. Van Koot - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich/kobiety)

F. Santoro/R. Stubbs - R. Krajicek/A. Keothavong (turniej legend/gra mieszana)

B. Bryan/M. Bryan - R. Lindstedt/H. Tecau (turniej legend/debel mężczyzn)

Polsat Sport