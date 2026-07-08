Wimbledon 2026: Plan transmisji na środę - 08.07

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W środę dojdzie m.in. do czterech pozostałych meczów ćwierćfinałowych.W jednym z nich Marta Kostjuk, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, zmierzy się z mającą polskie korzenie Jasmine Paolini.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Marta Kostjuk - Jasmine Paolini (M. Muras, P. Kania)

16:30 Flavio Cobolli - Arthur Fery (kom. T. Tomaszewski, F. Gawęcki)

Polsat Sport 2:

14:00 Linda Noskova - Elise Mertens (kom. D. Olejniczak)

16:00 Taylor Fritz - Alexander Zverev (kom. D. Olejniczak)

Polsat Sport 3:

14:00 Arevalo/Pavic - Cash/Glasspool (R. Spiak)

16:00 Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani (kom. D. Żbik)

18:00 Bouchard/Kontaveit - King/Szwedowa

Polsat Sport Extra 1:

12:00 Delgado/Lopez - Cabal/Farah

14:00 C. Hewitt - J. Mackenzie (turniej juniorów)

16:00 K. Chen - O. Page

18:00 Lawlor/Lee - Alexandrescou/Tabata

Polsat Sport Extra 4:

12:00 R. Lawlor - T. Boogaard (turniej juniorów)

14:00 X. Sun - T. Frodin (turniej juniorek)

16:00 Brand/Chabalgoity - Antonius/Johnson (turniej juniorów)

18:00 Pircher/Yoshida - Lei/Lin (turniej juniorek)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Marta Kostjuk - Jasmine Paolini (M. Muras, P. Kania)

16:30 Flavio Cobolli - Arthur Fery (kom. T. Tomaszewski, F. Gawęcki)

Polsat Sport Premium 2:

14:00 Linda Noskova - Elise Mertens (kom. D. Olejniczak)

16:00 Taylor Fritz - Alexander Zverev (kom. D. Olejniczak)

Polsatsport.pl:

kort numer 3 (od godz. 12:00)

Hewett/Reid - Egberink/Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)

Krawietz/Puetz - Doumbia/Reboul

Perez/Schuurs - Aoyama/Liang

Philippoussis/Black - Rusedski/Konta (turniej legend)



kort numer 4 (od godz. 12:00)

Y. Qu - M. Thamm (turniej juniorek)

J. Kovackova - E. Eigelsbach (turniej juniorek)

V. Reisach - Z. Nurlanuly (turniej juniorów)

Domenc/Jade - Gonzalez-Galino/Konduri (turniej juniorów)

Kovackova/Zajickova - James/Larraya Guidi (turniej juniorek)

kort numer 5 (od godz. 12:00)

C. Doig - D. Kisimov (turniej juniorów)

J. Secord - D. Pagani (turniej juniorów)

Wobker/Zoldakova - Chang/Sohns (turniej juniorek)

Bolivar Idarraga - Kawanishi/Watanabe (turniej juniorów)

Neimanis/Todoran - Secord/Zhalgasbay (turniej juniorów)

kort numer 6 (od godz. 12:00)

T. Konduri - J. Lee (turniej juniorów)

M. Makarova - Y. Shao (turniej juniorek)

Ogunsakin/Raguin - Azam/Reddy (turniej juniorów)

Hazelitt/Newman - Britton/Griffiths (turniej juniorek)

Berezina/Cvetkovic - Dotsenko/Thamm (turniej juniorek)

kort numer 7 (od godz. 12:00)

A. Pircher - D. Britton (turniej juniorek)

A. Puszkarewa - C. Clarke (turniej juniorek)

Ciurnelli/Sloboda - Cozad/Goode (turniej juniorów)

Clarke/Traynor - Dorofiejewa-Rybas/Puszkarewa (turniej juniorek)

Pistola/Popa - Frodin/Rajeshwaran Revathi (turniej juniorek)

kort numer 8 (od godz. 12:00)



A. Paparkar - R. Tabata (turniej juniorów)

C. Esquiva Banuls - J. Preston (turniej juniorek)

P. Skliar - M. Burcescu (turniej juniorek)

Miguel/Sesko - Pantaratorn/Paparkar (turniej juniorów)

Barros/Da Silva - Pop/Tu (turniej juniorek)

kort numer 14 (od godz. 12:00)

G. Lazarte - A. Lapthorne (turniej na wózkach inwalidzkich)

Bartram/Miki - Houdet/Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)

Montjane/Shuker - Chasteau/Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)

Bernal/Oosthuizen - Li/Wang (turniej na wózkach inwalidzkich)

kort numer 15 (od godz. 12:00)

A. Kaplan - S. Schroder (turniej na wózkach inwalidzkich)

G. Sasson - J. Woodman (turniej na wózkach inwalidzkich)

Kamiji/Zhu - Bos/De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)

kort numer 17 (od godz. 12:00)

N. Vink - G. Slade (turniej na wózkach inwalidzkich)

Fernandez/Oda - Łysow/Penney (turniej na wózkach inwalidzkich)

Caverzaschi/Ratzlaff - De la Puente/Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)

De Groot/Van Koot - Guo/Ohtani (turniej na wózkach inwalidzkich)