Wimbledon 2026: Plan transmisji na środę - 08.07
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W środę zobaczymy m.in. starcie Marty Kostjuk i Jasmine Paolini oraz ćwierćfinał zmagań deblowych, w którym wystąpi Katarzyna Piter. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na środę 8 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W środę dojdzie m.in. do czterech pozostałych meczów ćwierćfinałowych.W jednym z nich Marta Kostjuk, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, zmierzy się z mającą polskie korzenie Jasmine Paolini.
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Marta Kostjuk - Jasmine Paolini (M. Muras, P. Kania)
16:30 Flavio Cobolli - Arthur Fery (kom. T. Tomaszewski, F. Gawęcki)
Polsat Sport 2:
14:00 Linda Noskova - Elise Mertens (kom. D. Olejniczak)
16:00 Taylor Fritz - Alexander Zverev (kom. D. Olejniczak)
Polsat Sport 3:
14:00 Arevalo/Pavic - Cash/Glasspool (R. Spiak)
16:00 Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani (kom. D. Żbik)
18:00 Bouchard/Kontaveit - King/Szwedowa
Polsat Sport Extra 1:
12:00 Delgado/Lopez - Cabal/Farah
14:00 C. Hewitt - J. Mackenzie (turniej juniorów)
16:00 K. Chen - O. Page
18:00 Lawlor/Lee - Alexandrescou/Tabata
Polsat Sport Extra 4:
12:00 R. Lawlor - T. Boogaard (turniej juniorów)
14:00 X. Sun - T. Frodin (turniej juniorek)
16:00 Brand/Chabalgoity - Antonius/Johnson (turniej juniorów)
18:00 Pircher/Yoshida - Lei/Lin (turniej juniorek)
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Marta Kostjuk - Jasmine Paolini (M. Muras, P. Kania)
16:30 Flavio Cobolli - Arthur Fery (kom. T. Tomaszewski, F. Gawęcki)
Polsat Sport Premium 2:
14:00 Linda Noskova - Elise Mertens (kom. D. Olejniczak)
16:00 Taylor Fritz - Alexander Zverev (kom. D. Olejniczak)
Polsatsport.pl:
kort numer 3 (od godz. 12:00)
Hewett/Reid - Egberink/Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)
Krawietz/Puetz - Doumbia/Reboul
Perez/Schuurs - Aoyama/Liang
Philippoussis/Black - Rusedski/Konta (turniej legend)
kort numer 4 (od godz. 12:00)
Y. Qu - M. Thamm (turniej juniorek)
J. Kovackova - E. Eigelsbach (turniej juniorek)
V. Reisach - Z. Nurlanuly (turniej juniorów)
Domenc/Jade - Gonzalez-Galino/Konduri (turniej juniorów)
Kovackova/Zajickova - James/Larraya Guidi (turniej juniorek)
kort numer 5 (od godz. 12:00)
C. Doig - D. Kisimov (turniej juniorów)
J. Secord - D. Pagani (turniej juniorów)
Wobker/Zoldakova - Chang/Sohns (turniej juniorek)
Bolivar Idarraga - Kawanishi/Watanabe (turniej juniorów)
Neimanis/Todoran - Secord/Zhalgasbay (turniej juniorów)
kort numer 6 (od godz. 12:00)
T. Konduri - J. Lee (turniej juniorów)
M. Makarova - Y. Shao (turniej juniorek)
Ogunsakin/Raguin - Azam/Reddy (turniej juniorów)
Hazelitt/Newman - Britton/Griffiths (turniej juniorek)
Berezina/Cvetkovic - Dotsenko/Thamm (turniej juniorek)
kort numer 7 (od godz. 12:00)
A. Pircher - D. Britton (turniej juniorek)
A. Puszkarewa - C. Clarke (turniej juniorek)
Ciurnelli/Sloboda - Cozad/Goode (turniej juniorów)
Clarke/Traynor - Dorofiejewa-Rybas/Puszkarewa (turniej juniorek)
Pistola/Popa - Frodin/Rajeshwaran Revathi (turniej juniorek)
kort numer 8 (od godz. 12:00)
A. Paparkar - R. Tabata (turniej juniorów)
C. Esquiva Banuls - J. Preston (turniej juniorek)
P. Skliar - M. Burcescu (turniej juniorek)
Miguel/Sesko - Pantaratorn/Paparkar (turniej juniorów)
Barros/Da Silva - Pop/Tu (turniej juniorek)
kort numer 14 (od godz. 12:00)
G. Lazarte - A. Lapthorne (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bartram/Miki - Houdet/Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)
Montjane/Shuker - Chasteau/Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bernal/Oosthuizen - Li/Wang (turniej na wózkach inwalidzkich)
kort numer 15 (od godz. 12:00)
A. Kaplan - S. Schroder (turniej na wózkach inwalidzkich)
G. Sasson - J. Woodman (turniej na wózkach inwalidzkich)
Kamiji/Zhu - Bos/De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)
kort numer 17 (od godz. 12:00)
N. Vink - G. Slade (turniej na wózkach inwalidzkich)
Fernandez/Oda - Łysow/Penney (turniej na wózkach inwalidzkich)
Caverzaschi/Ratzlaff - De la Puente/Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)
De Groot/Van Koot - Guo/Ohtani (turniej na wózkach inwalidzkich)Przejdź na Polsatsport.pl