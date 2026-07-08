Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 14 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 14 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 14 (od godz. 12:00)
G. Lazarte - A. Lapthorne (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bartram/Miki - Houdet/Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)
Montjane/Shuker - Chasteau/Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bernal/Oosthuizen - Li/Wang (turniej na wózkach inwalidzkich)
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