Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 14 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 14 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 14 (od godz. 12:00)

 

G. Lazarte - A. Lapthorne (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bartram/Miki - Houdet/Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)
Montjane/Shuker - Chasteau/Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)
Bernal/Oosthuizen - Li/Wang (turniej na wózkach inwalidzkich)

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