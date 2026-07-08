Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 15 (od godz. 12:00)
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A. Kaplan - S. Schroder (turniej na wózkach inwalidzkich)
G. Sasson - J. Woodman (turniej na wózkach inwalidzkich)
Kamiji/Zhu - Bos/De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)
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