Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 15 (od godz. 12:00)


A. Kaplan - S. Schroder  (turniej na wózkach inwalidzkich)
G. Sasson - J. Woodman (turniej na wózkach inwalidzkich)
Kamiji/Zhu - Bos/De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)

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