Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 17 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 17 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 17 (od godz. 12:00)

 

N. Vink - G. Slade (turniej na wózkach inwalidzkich)

Fernandez/Oda - Łysow/Penney (turniej na wózkach inwalidzkich)

Caverzaschi/Ratzlaff - De la Puente/Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)

De Groot/Van Koot - Guo/Ohtani (turniej na wózkach inwalidzkich)

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