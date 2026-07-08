Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 17 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 17 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 17 (od godz. 12:00)
N. Vink - G. Slade (turniej na wózkach inwalidzkich)
Fernandez/Oda - Łysow/Penney (turniej na wózkach inwalidzkich)
Caverzaschi/Ratzlaff - De la Puente/Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)
De Groot/Van Koot - Guo/Ohtani (turniej na wózkach inwalidzkich)Przejdź na Polsatsport.pl
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