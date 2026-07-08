Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 4 (od godz. 12:00)


Y. Qu - M. Thamm (turniej juniorek)
J. Kovackova - E. Eigelsbach (turniej juniorek)
V. Reisach - Z. Nurlanuly (turniej juniorów)
Domenc/Jade - Gonzalez-Galino/Konduri (turniej juniorów)
Kovackova/Zajickova - James/Larraya Guidi (turniej juniorek)

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