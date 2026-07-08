Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 5 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 5 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 5 (od godz. 12:00)
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C. Doig - D. Kisimov (turniej juniorów)
J. Secord - D. Pagani (turniej juniorów)
Wobker/Zoldakova - Chang/Sohns (turniej juniorek)
Bolivar Idarraga - Kawanishi/Watanabe (turniej juniorów)
Neimanis/Todoran - Secord/Zhalgasbay (turniej juniorów)
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