Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 6 (od godz. 12:00)
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T. Konduri - J. Lee (turniej juniorów)
M. Makarova - Y. Shao (turniej juniorek)
Ogunsakin/Raguin - Azam/Reddy (turniej juniorów)
Hazelitt/Newman - Britton/Griffiths (turniej juniorek)
Berezina/Cvetkovic - Dotsenko/Thamm (turniej juniorek)
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