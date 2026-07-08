Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 6 (od godz. 12:00)


T. Konduri - J. Lee (turniej juniorów)
M. Makarova - Y. Shao (turniej juniorek)
Ogunsakin/Raguin - Azam/Reddy (turniej juniorów)
Hazelitt/Newman - Britton/Griffiths (turniej juniorek)
Berezina/Cvetkovic - Dotsenko/Thamm (turniej juniorek)

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