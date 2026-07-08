Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 7 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 7 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 7 (od godz. 12:00)
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A. Pircher - D. Britton (turniej juniorek)
A. Puszkarewa - C. Clarke (turniej juniorek)
Ciurnelli/Sloboda - Cozad/Goode (turniej juniorów)
Clarke/Traynor - Dorofiejewa-Rybas/Puszkarewa (turniej juniorek)
Pistola/Popa - Frodin/Rajeshwaran Revathi (turniej juniorek)
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