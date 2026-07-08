Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 8.07

Tenis

Transmisja środowych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 8 (od godz. 12:00)
 
A. Paparkar - R. Tabata (turniej juniorów)
C. Esquiva Banuls - J. Preston (turniej juniorek)
P. Skliar - M. Burcescu (turniej juniorek)
Miguel/Sesko - Pantaratorn/Paparkar (turniej juniorów)
Barros/Da Silva - Pop/Tu (turniej juniorek)

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