Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 8.07
Transmisja środowych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 8 (od godz. 12:00)
A. Paparkar - R. Tabata (turniej juniorów)
C. Esquiva Banuls - J. Preston (turniej juniorek)
P. Skliar - M. Burcescu (turniej juniorek)
Miguel/Sesko - Pantaratorn/Paparkar (turniej juniorów)
Barros/Da Silva - Pop/Tu (turniej juniorek)
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