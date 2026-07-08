Wimbledon: Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Piter i Siskova znakomicie spisują się na londyńskich kortach, mimo upalnej temperatury i wymagających rywalek. W poprzedniej rundzie udało się pokonać Lindę Noskovą oraz Rebeccę Sramkovą. Wcześniej polsko-czeski tandem zwyciężył najpierw Katie Boutler i Heather Wilson oraz Jesikę Maleckovą i Miriam Skoch.

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W rywalizacji o półfinał przeciwniczkami będą Dabrowski i Stefani, czyli turniejowa "dwójka", która jeszcze nie straciła seta. W pierwszej rundzie kanadyjsko-brazylijska para wyeliminowała Alicję Rosolską w duecie z Alexą Guarachi. Poprzeczka będzie zatem zawieszona wysoko, ale nasza tenisistka stara się tym nie przejmować.

- Po prostu wychodzimy na kort i gramy każdy mecz tak samo. Starałam się grać najlepiej, jak potrafię. Próbowałam zapomnieć, że jest to drugi tydzień Wimbledonu. Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Mam dużo radości z gry z moją partnerką. Zwycięstwa są bardzo ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - przyznała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Polsatu Sport.

Gdzie obejrzeć mecz Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani? O której godzinie?

Transmisja meczu Katarzyna Piter/Anna Siskova - Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani od godz. 16:00 w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport