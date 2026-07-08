Katarzyna Piter to ostatnia polska deblistka, która dalej walczy o tytuł na Wimbledonie. Tegoroczny awans do ćwierćfinału to jej największy sukces w całej karierze w tym turnieju.

- Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Zwycięstwa są ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - powiedziała Katarzyna Piter w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.\

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Teraz polsko-czeski duet zmierzy się z turniejowymi "dwójkami", czyli Kanadyjką Gabrielą Dabrowski oraz Brazylijką Luisą Stefani.

Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani na Polsatsport.pl.

Polsat Sport