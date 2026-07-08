Wimbledon: Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani to spotkanie ćwierćfinałowe turnieju deblistek na tegorocznym Wimbledonie. Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter to ostatnia polska deblistka, która dalej walczy o tytuł na Wimbledonie. Tegoroczny awans do ćwierćfinału to jej największy sukces w całej karierze w tym turnieju.

 

- Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie. Zwycięstwa są ważne, ale ja po prostu jestem wdzięczna, że nadal stoję na korcie - powiedziała Katarzyna Piter w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.\

 

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Teraz polsko-czeski duet zmierzy się z turniejowymi "dwójkami", czyli Kanadyjką Gabrielą Dabrowski oraz Brazylijką Luisą Stefani.

 

Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Piter/Siskova - Dabrowski/Stefani na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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