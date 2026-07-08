Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 8.07
Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Dziesiątego dnia rywalizacji w Londynie zobaczymy między innymi mecze Marty Kostjuk i Taylora Fritza. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 8 lipca na Polsatsport.pl.
Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.
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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 miliona funtów do zdobycia.
Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 8.07
Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 7 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 8 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 14 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ
Kort nr 17 - transmisja dostępna TUTAJPrzejdź na Polsatsport.pl