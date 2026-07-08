Wimbledon. Wyniki i skróty środowych meczów - 8.07

Tenis

Przed nami kolejny dzień tegorocznej edycji Wimbledonu. W środę rozegrane zostaną w sumie cztery mecze w zmaganiach singlistek i singlistów. Kto awansuje do kolejnej rundy? Zobacz wyniki i skróty środowych meczów Wimbledonu.

Tenisistka w białej koszulce z logo Amazfit i białą opaską na nadgarstku, trzymająca rakietę tenisową, z ręką uniesioną w geście radości lub skupienia.
fot. AFP
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 08.07 (WIDEO):

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ocenił występy Polaków w Wimbledonie. "Najjaśniejszy punkt obok Huberta Hurkacza"

 

Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 08.07 (WIDEO):

Linda Noskova - Elise Mertens

Marta Kostjuk - Jasmine Paolini

 

Taylor Fritz - Alexander Zverev

Flavio Cobolli - Arthur Fery

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Katarzyna Piter: Cieszę się każdą chwilą i każdym dniem na Wimbledonie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 