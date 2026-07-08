Wimbledon. Wyniki i skróty środowych meczów - 8.07
Przed nami kolejny dzień tegorocznej edycji Wimbledonu. W środę rozegrane zostaną w sumie cztery mecze w zmaganiach singlistek i singlistów. Kto awansuje do kolejnej rundy? Zobacz wyniki i skróty środowych meczów Wimbledonu.
Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 08.07 (WIDEO):
Linda Noskova - Elise Mertens
Marta Kostjuk - Jasmine Paolini
Taylor Fritz - Alexander Zverev
Flavio Cobolli - Arthur FeryPrzejdź na Polsatsport.pl