Wimbledon. Wyniki i skróty środowych meczów - 8.07

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

ZOBACZ TAKŻE: Ocenił występy Polaków w Wimbledonie. "Najjaśniejszy punkt obok Huberta Hurkacza"

Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 08.07 (WIDEO):

Linda Noskova - Elise Mertens

Marta Kostjuk - Jasmine Paolini

Taylor Fritz - Alexander Zverev

Flavio Cobolli - Arthur Fery

Polsat Sport