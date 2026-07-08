Wystarczyła nieco ponad godzina! Podopieczna polskiej trenerki w półfinale Wimbledonu

Tenis

Marta Kostjuk pokonała Jasmine Paolini 6:3, 6:2 w ćwierćfinale Wimbledonu. To drugi wielkoszlemowy półfinał w karierze 24-latki. Warto przypomnieć, że Ukrainka to podopieczna polskiej trenerki, Sandry Zaniewskiej. Spotkanie trwało godzinę i dziewięć minut.

Tenisistka Marta Kostjuk trzyma rakietę i piłkę tenisową na tle trybun.
fot: PAP
Marta Kostjuk

Za świetną formę, którą w ostatnich miesiącach dysponuje Kostjuk, odpowiada Sandra Zaniewska. Ich współpraca trwa od trzech lat. Sama Ukrainka bardzo chwali swoją trenerkę i często podkreśla, że Polka wyciągnęła ją z kryzysu - nie tylko sportowego, ale również mentalnego.

 

Rywalką 13. zawodniczki światowego rankingu w środowym ćwierćfinale była Jasmine Paolini, która ma polskie korzenie. Włoszka, która dwa lata temu dotarła do finału Wimbledonu, w poprzedniej rundzie wyeliminowała pogromczynię Igi Świątek, Alexandrę Ealę. 30-latka świetnie posługuje się językiem polskim i chętnie wspomina o swoich silnych związkach z Polską. Jej mama Jacqueline urodziła się w Łodzi, a w naszym kraju do dzisiaj mieszka jej babcia Barbara.

 

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Od samego początku meczu inicjatywa należała do Kostjuk, która prezentowała wyborną formę. Już w piątym gemie Ukrainka mocno postraszyła przeciwniczkę przy jej podaniu, a ostatecznie wywalczyła cenne przełamanie i wyszła na prowadzenie. Końcówka seta również potoczyła się po jej myśli, ponieważ zamknęła tę partię kolejnym "breakiem".

 

24-latka imponowała skutecznością przy własnym serwisie, a Włoszka nie potrafiła znaleźć recepty na zdobywanie punktów przy podaniu przeciwniczki. Dość powiedzieć, że w pierwszej odsłonie spotkania, gdy piłkę do gry wprowadzała tenisistka pochodząca z Kijowa, Paolini zdobyła łącznie zaledwie trzy punkty.

 

Druga partia również rozpoczęła się lepiej dla Ukrainki, która ponownie przełamała rywalkę już w czwartym gemie. Finalistka Wimbledonu z 2024 roku miała problem ze skutecznością swoich zagrań i bardzo często popełniała niewymuszone błędy, a ich liczba rosła z każdą kolejną minutą spotkania.

 

Ostatecznie mimo przebudzenia Paolini w końcówce i jej pewniejszej gry, zarówno przy własnym podaniu, jak i przy serwisie rywalki, tego seta także wygrała Kostjuk - tym razem wynikiem 6:2.

 

W półfinale turnieju na trawiastych kortach w Londynie Ukrainka zmierzy się z Lindą Noskovą.

 

Marta Kostjuk - Jasmine Paolini 6:3, 6:2.

 

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JASMINE PAOLINIMARTA KOSTJUKTENISWIMBLEDON
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