Zdobywał medale mistrzostw świata. Teraz odszedł z reprezentacji!
W środę chorwacka federacja piłki nożnej ogłosiła, że Zlatko Dalić nie będzie dłużej selekcjonerem tamtejszej reprezentacji.
"Skromny początek. Niezapomniana podróż. Duma na pożegnanie. Po prawie dziewięciu latach główny trener Zlatko Dalić postanowił zamknąć swój niezwykle udany rozdział w historii reprezentacji Chorwacji" - napisano w mediach społecznościowych reprezentacji.
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Dalić objął posadę selekcjonera Chorwacji w 2017 roku. Zdobył z nią dwa medale mistrzostw świata (srebrny i brązowy) oraz srebro Ligi Narodów.
"Niezachwiane zaangażowanie w walkę o Chorwację, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wyniki świadczą o Pana zaletach trenerskich. Szacunek, jaki zdobył Pan wśród zawodników, sztabu i przeciwników, wiele mówi o tym, jakim jest Pan człowiekiem" - można przeczytać w social mediach Chorwacji.
Pod batutą Dalicia, Chorwacja rozegrała 111 meczów. Wygrała 62 z nich, zremisowała 20 i przegrała 26. W fazie grupowej mistrzostw świata Chorwaci przegrali na starcie 2:4 z Anglikami, potem wygrali 1:0 z Panamą i 2:1 z Ghaną. Jako drugi zespół grupy L, zmierzyli się z Portugalią, której ulegli 1:2 po golu Goncalo Ramosa z 94. minuty.
Jesienią Chorwaci zmierzą się z Hiszpanią, Anglią oraz Czechami w Lidze Narodów.Przejdź na Polsatsport.pl