Zdobywał medale mistrzostw świata. Teraz odszedł z reprezentacji!

"Skromny początek. Niezapomniana podróż. Duma na pożegnanie. Po prawie dziewięciu latach główny trener Zlatko Dalić postanowił zamknąć swój niezwykle udany rozdział w historii reprezentacji Chorwacji" - napisano w mediach społecznościowych reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzowie w opałach. "Oni ich zatrzymają"

Dalić objął posadę selekcjonera Chorwacji w 2017 roku. Zdobył z nią dwa medale mistrzostw świata (srebrny i brązowy) oraz srebro Ligi Narodów.

"Niezachwiane zaangażowanie w walkę o Chorwację, zarówno na boisku, jak i poza nim. Wyniki świadczą o Pana zaletach trenerskich. Szacunek, jaki zdobył Pan wśród zawodników, sztabu i przeciwników, wiele mówi o tym, jakim jest Pan człowiekiem" - można przeczytać w social mediach Chorwacji.

Pod batutą Dalicia, Chorwacja rozegrała 111 meczów. Wygrała 62 z nich, zremisowała 20 i przegrała 26. W fazie grupowej mistrzostw świata Chorwaci przegrali na starcie 2:4 z Anglikami, potem wygrali 1:0 z Panamą i 2:1 z Ghaną. Jako drugi zespół grupy L, zmierzyli się z Portugalią, której ulegli 1:2 po golu Goncalo Ramosa z 94. minuty.

Jesienią Chorwaci zmierzą się z Hiszpanią, Anglią oraz Czechami w Lidze Narodów.

MS, Polsat Sport