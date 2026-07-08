Znamy komplet półfinalistek Wimbledonu! To one powalczą o trofeum
Rozstawiona z numerem dziewiątym Linda Noskova i turniejowa "12" Marta Kostjuk zmierzą się w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Czeska tenisistka pokonała Belgijkę Elise Mertens (nr 25.) 6:3, 7:5, a Ukrainka wygrała z Włoszką Jasmine Paolini (nr 13.) 6:3, 6:2.
Jako pierwsza w półfinale zameldowała się Kostjuk. Ukrainka, która zaledwie miesiąc wcześniej po raz pierwszy dotarła do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego, ulegając we French Open późniejszej triumfatorce, Rosjance Mirrze Andriejewej, w 69 minut pokonała finalistkę Wimbledonu z 2024 roku Paolini. 24-letnia tenisistka z Kijowa w obu setach dwukrotnie przełamała sześć lat starszą rywalkę, a sama przy tym ani razu nie straciła serwisu.
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Kostjuk, przed rozpoczęciem Wimbledonu, nie wygrała meczu na trawie od 2024 roku. Do tej pory jej najlepszy wynik w londyńskim Wielkim Szlemie to była trzecia runda.
Nieco więcej problemów w ćwierćfinale miała Noskova. 21-letnia Czeszka potrzebowała godziny i 46 minut, by pokonać Mertens, jednak zdołała zamknąć spotkanie w dwóch setach. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej partii zanotowała po jednym przełamaniu, sama natomiast ani razu nie straciła podania.
Młoda tenisistka z Vsetina po raz pierwszy zagra w półfinale Wielkiego Szlema. Do tej pory jej najlepszym wynikiem w Wimbledonie była czwarta runda, którą osiągnęła w zeszłym roku. Ten sezon na kortach trawiastych jest jednak bardzo dobry w jej wykonaniu, w czerwcu w Berlinie zdobyła pierwszy tytuł na tej nawierzchni w karierze.
Zarówno Noskova, jak i Kostjuk mają szansę na wyprzedzenie w światowym rankingu ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu Igi Świątek. Potrzebują do tego jednak zwycięstwa w całym turnieju.
We wtorek w półfinale zameldowały się Amerykanka Coco Gauff (nr 7.) oraz Czeszka Karolina Muchova (nr 10.). Oba mecze półfinałowe zaplanowano na czwartek.
Linda Noskova - Elise Mertens 6:3, 7:5.
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