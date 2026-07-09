Awans nie dla polskich siatkarek. Porażka na ME

Polskie siatkarki na inaugurację mistrzostw Europy U22 przegrały z reprezentacją Włoch 2:3. W drugim spotkaniu pokonały Portugalię 3:0. Serbia wygrała 3:1 z Portugalią i uległa 1:3 Italii. Starcie Polek i Serbek zadecydowało więc o awansie do półfinału.

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Jak się okazało, górą były Serbki, triumfując 3:1. Tym samym Polki zajęły trzecie miejsce w grupie - zmagania wygrały właśnie Serbki, wyprzedzając Włoszki.

Mistrzostwa Europy U22 siatkarek są rozgrywane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, jest Haga.

ME U22 w piłce siatkowej kobiet są organizowane od 2022 roku. Obie dotychczasowe edycje wygrała reprezentacja Włoch (2022, 2024), a kolejność czołówki w obu turniejach była identyczna - srebro dla Serbii, brąz dla Turcji, a Polki na czwartym miejscu.

Polsat Sport