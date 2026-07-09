Były kierowca autobusu bohaterem mundialu. Messi osobiście go pochwalił

Dla Republiki Zielonego Przylądka; maleńkiego wyspiarskiego kraju u zachodnich wybrzeży Afryki, liczącego niewiele ponad pół miliona mieszkańców, mundial 2026 był pierwszym w historii. Jedną z twarzy tego debiutu został Vozinha, czyli Josimar José Évora Dias.

40-letni bramkarz zadebiutował na mundialu bez klubu

Zanim piłkarski świat poznał jego pseudonim, Vozinha wiódł życie dalekie od stadionowych reflektorów. Przez ponad 20 lat grał w mniejszych klubach w Portugalii i na Wyspach Zielonego Przylądka, a żeby związać koniec z końcem, pracował jako kierowca autobusu i elektryk. Wielkie kontrakty nie przychodziły. Na mundial pojechał jako wolny zawodnik. Wcześniej wygasła jego umowa z drugoligowym portugalskim Chaves, co uczyniło go jednym z nielicznych bezklubowych zawodników na turnieju.



Do tego doszły osobiste ciosy - śmierć dziadków i problemy wizowe matki, która początkowo nie mogła przylecieć do USA. Mimo to Vozinha został drugim najstarszym debiutantem w historii Mistrzostw Świata, po Egipcjaninie Essamie El-Hadarym.

Nie pokonała go Hiszpania, a Argentyna potrzebowała dogrywki

Pierwszy mecz fazy grupowej dał przedsmak tego, co miało nadejść. Hiszpania - jeden z faworytów turnieju, nie potrafiła pokonać bramkarza debiutanta. Siedem obron, czyste konto i nagroda dla najlepszego zawodnika meczu - tak Vozinha przypieczętował pierwszy punkt w historii występów Cabo Verde na mundialach. Potem przyszły kolejne niespodzianki - remis 2:2 z Urugwajem i 0:0 z Arabią Saudyjską, które dały awans do fazy pucharowej jako jedynemu debiutantowi turnieju.



W 1/16 finału broniąca tytułu Argentyna wygrała dopiero po dogrywce 3:2, choć Vozinha obronił osiem strzałów w regulaminowym czasie gry, a jego zespół dwukrotnie odrabiał straty. Jak podaje portal Goal, łączny dorobek bramkarza w turnieju to 18 obron przy skuteczności 78,3 proc.

"Powiedział: jesteś wielki"

Po ostatnim gwizdku Vozinha podszedł do Messiego. Chciał podziękować, ale to Argentyńczyk zaczął mówić pierwszy.



- Przytulił mnie i powiedział - jesteś wielki, twój naród powinien być z ciebie dumny. Słyszeć takie słowa od kogoś takiego jak Leo Messi znaczy dla mnie bardzo wiele - relacjonował bramkarz w rozmowie z chilijskim dziennikiem La Tercera.



Na koniec poprosił o wymianę koszulek. Argentyński kapitan zgodził się oddać trykot po zakończeniu obowiązków medialnych.



Historia Vozinhy w ciągu kilku tygodni obiegła cały internet. Przed turniejem jego profil na Instagramie śledziło ok. 50 tys. osób, a obecnie liczba ta przekracza 27,1 mln.

Polsat Sport