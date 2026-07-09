Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowała o swojej decyzji w środę (8 lipca). Jest ona pokłosiem wtorkowej (7 lipca) decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO).

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Przywrócenie Rosjan do międzynarodowej rywalizacji spotkało się z ostrą krytyką wielu federacji, zawodników i trenerów. Głos w tej sprawie zabrał również Raul Lozano, były trener polskiej kadry, pracujący obecnie z ekipą Ukrainy.

- Jestem szkoleniowcem reprezentacji Ukrainy od trzech lat i uważam, że decyzja FIVB jest błędna. Nie rozumiem jej i kategorycznie się z nią nie zgadzam. Jeden kraj bez żadnego powodu najechał obce terytorium i dopuszcza się masowych zbrodni na ludności cywilnej. Od czterech lat Rosja atakuje terytorium Ukrainy rakietami i dronami, ludzie walczą tutaj o to, by ich kraj przetrwał, organizacje praw człowieka donoszą o tysiącach porwanych dzieci na okupowanych terytoriach, dlatego pytam: co jeszcze musi się stać, żeby międzynarodowe federacje uznały imperialistyczne państwo za winne tych zbrodni? Czego jeszcze potrzeba? Ile ludności cywilnej musi jeszcze zginąć? Nie wiem, skąd ta decyzja. Być może wynika ona z kwestii ekonomicznych, a być może presji ze strony korporacji lub rządów powiązanych z Władimirem Putinem. Ale pytam: co się zmieniło, że Rosja została dopuszczona do gry? Przecież dzisiaj robi to samo, co robiła cztery lata temu, tylko na większą skalę. Niech ludzkość odzyska zdrowy rozsądek. Zatrzymajmy te zabójstwa, powstrzymajmy śmierć niewinnych ludzi - zaapelował ostro Lozano w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale już zostali także ponownie włączeni do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku. Z dorobkiem 352,10 pkt są więc aktualnie na... trzecim miejscu, mimo że nie grali w oficjalnym turnieju przez ostatnie cztery lata.

FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie wiadomo także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich w tegorocznych mistrzostwach Europy.