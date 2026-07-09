Co za mecz! Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu

Dla obu zawodniczek awans do półfinału Wimbledonu był najlepszym wynikiem w ich karierach. Dlatego też stawka czwartkowego spotkania była wysoka.

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Pierwszy set poszedł po myśli Czeszki, która już w trzecim gemie przełamała rywalkę. Następnie powtórzyła to chwilę później i kontrolowała przebieg partii już do samego końca. Wygrała 6:2 i to nawet mimo 41% skuteczności pierwszego serwisu.

Amerykanka po raz trzeci z rzędu przegrała więc pierwszego seta. Podobnie było w starciach z Belindą Bencic oraz Jessicą Pegulą. W tym Gauff na pewno upatrywała swoich szans na odwrócenie spotkania.

Gauff podniosła poziom swojej gry i za dziewiątą próba w końcu przełamała Czeszkę. Jej przewaga nie podlegała dyskusji. Po 35 minutach Amerykanka wygrała 6:1 i doprowadziła do decydującego seta.



W nim obie zawodniczki pilnowały gemów przy własnym serwisie. Zarówno Czeszka, jak i Amerykanka miały po dwie szanse na przełamanie, ale z nich nie skorzystały. Losy półfinału rozstrzygnął super tie-break (grany do dziesięciu punktów), który stał na kapitalnym poziomie i obfitował w wiele niesamowitych wymian i zwrotów akcji. Obie zawodniczki miały piłki meczowe.



Muchova wygrała 12-10 i po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu. W sobotę stanie przed szansą na premierowy tytuł wielkoszlemowy.

Wynik meczu:



Karolina Muchova - Coco Gauff 6:2, 1:6, 7:6(10)

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