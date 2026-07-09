Co za mecz! Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu

Tenis

Karolina Muchova pokonała Coco Gauff 6:2, 1:6, 7:6(10) w pierwszym półfinale Wimbledonu 2026. Mecz trwał dwie godziny i 38 minut. Rywalką Czeszki będzie Marta Kostjuk lub Linda Noskova.

Tenisistka w białej koszulce i opasce na głowie, patrząca w dół z rakietą tenisową w ręku.
fot. PAP
Karolina Muchova

Dla obu zawodniczek awans do półfinału Wimbledonu był najlepszym wynikiem w ich karierach. Dlatego też stawka czwartkowego spotkania była wysoka.

 

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Pierwszy set poszedł po myśli Czeszki, która już w trzecim gemie przełamała rywalkę. Następnie powtórzyła to chwilę później i kontrolowała przebieg partii już do samego końca. Wygrała 6:2 i to nawet mimo 41% skuteczności pierwszego serwisu.

 

Amerykanka po raz trzeci z rzędu przegrała więc pierwszego seta. Podobnie było w starciach z Belindą Bencic oraz Jessicą Pegulą. W tym Gauff na pewno upatrywała swoich szans na odwrócenie spotkania.

 

Gauff podniosła poziom swojej gry i za dziewiątą próba w końcu przełamała Czeszkę. Jej przewaga nie podlegała dyskusji. Po 35 minutach Amerykanka wygrała 6:1 i doprowadziła do decydującego seta.

W nim obie zawodniczki pilnowały gemów przy własnym serwisie. Zarówno Czeszka, jak i Amerykanka miały po dwie szanse na przełamanie, ale z nich nie skorzystały. Losy półfinału rozstrzygnął super tie-break (grany do dziesięciu punktów), który stał na kapitalnym poziomie i obfitował w wiele niesamowitych wymian i zwrotów akcji. Obie zawodniczki miały piłki meczowe.

Muchova wygrała 12-10 i po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu. W sobotę stanie przed szansą na premierowy tytuł wielkoszlemowy.

 

Wynik meczu:

Karolina Muchova - Coco Gauff 6:2, 1:6, 7:6(10)

 

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