Ćwierćfinał mundialu bez najlepszego strzelca! Oficjalne potwierdzenie z kadry

Saibari strzelił gole w każdym z trzech meczów grupowych Maroka i wykorzystał decydującą „jedenastkę" w wygranym po rzutach karnych spotkaniu 1/16 finału z Holandią. Urazu ścięgna uda nabawił się na początku wygranego przez Maroko meczu 1/8 finału z Kanadą.

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- Nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że to nie koniec turnieju dla niego – powiedział Ouahbi na przedmeczowej konferencji prasowej w Foxborough koło Bostonu.

- Jeśli chodzi o przygotowania do meczu z Francją, to nie będzie żadnych niespodzianek. Nie mam nic do ukrycia. Nie jestem osobą, która lubi niespodzianki, a ci z was, którzy analizowali nasze mecze wiedzą, że mamy jasną wizję tego, jak chcemy grać. Oczywiście kluczem będzie sprawianie im bólu, gdy będziemy w posiadaniu piłki. Musimy być cierpliwi i szukać okazji do rozegrania akcji na skrzydłach lub w środku pola - podkreślił Ouahbi.

Selekcjoner Maroka nie uważa, że dochodząc do ćwierćfinału jego zespół odniósł już sukces. Zdaje sobie jednak sprawę, że faworytem będą Francuzi, którzy pokonali Maroko w półfinale poprzednich mistrzostw świata.

- Każdy mecz jest inny, ma swój własny kontekst, swoją własną historię i ten nie będzie taki sam, jak w 2022 roku. Teraz mamy inny zespół i zmierzymy się z inną reprezentacją Francji niż cztery lata temu. Obie drużyny są jeszcze lepsze. Francja może i jest faworytem, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać. Bycie na tym etapie to nie bonus. Bonusem jest zdobycie mistrzostwa świata, a z ocenami naszego występu należ poczekać do końca turnieju - powiedział Ouahbi.

Mecz Francja - Maroko w Foxborough koło Bostonu rozpocznie się o godz. 22:00 polskiego czasu. Jego zwycięzca w półfinale spotka się 14 lipca w Dallas z lepszym z pary Hiszpania - Belgia.

PI, PAP