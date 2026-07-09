Dawid Olejniczak wspomina Karola Stopę. "Odeszła postać niezastąpiona"

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje kapitan siatkarskiej kadry narodowej. Zginął razem z rodziną



- Druzgocąca wiadomość. Nie wiem, co powiedzieć, bo nawet jeszcze kilka tygodni temu widziałem się z Karolem, był w znakomitej formie. Nie mam słów. Wielka postać. Śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o dziennikarstwo tenisowe, największa postać polskiego tenisa, zdecydowanie najbardziej, najlepiej przygotowany komentator tenisa, jakiego poznałem, a poznałem praktycznie wszystkich w tym kraju - zapewnił były tenisista.

Olejniczak skomentował wiele meczów w duecie ze Stopą. Obaj utrzymywali kontakt prywatny, odbyli mnóstwo rozmów telefonicznych.

- Niezwykle inteligentny człowiek. Wiele razy rozmawiałem z Karolem, była to dla mnie olbrzymia przyjemność, że mogłem tego człowieka tak blisko poznać. Mogłem z nim komentować, mogłem się od niego uczyć. Ta wiadomość, która teraz do nas dotarła, spadła jak grom z jasnego nieba, bo naprawdę, jeszcze kilka tygodni temu z Karolem się widziałem i był w znakomitej formie, jak zawsze pozytywnie nastawiony, perfekcyjnie przygotowany. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale mam wrażenie, że odeszła postać niezastąpiona -

Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Gościnnie występował także na antenach Polsatu Sport.

- Drodzy Państwo, niestety, mając taki smutek i ból w sercu, nie jesteśmy w stanie. Oczywiście, nie będziemy już dłużej kontynuować naszego programu. Łączymy się oczywiście z bliskimi. Wyrazy współczucia. To był zaszczyt, Panie Karolu, że mogliśmy z Panem pracować, Pana poznać. Do usłyszenia - pożegnał dziennikarza Gawęcki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MS, Polsat Sport